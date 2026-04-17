UFO tematikájú szállodáért rajong a világ, fotókon a dizájnos "csészealj"

A walesi Pembrokeshire-ben található Spodnic UFO kempingkapszula a világ minden tájáról vonzza a vendégeket, főként azokat, akik egyenesen rajonganak az űrért - írta pénteken a UNILAD.

Martin és Carol Anne Johnson, az ötletgazdák több mint 10 éve úgy döntöttek, hogy megvásárolnak egy földet Broad Heaven mellett, ahol korábban már űrlényeket észleltek.

A kis walesi faluban eddig összesen 450 földönkívüli találkozást jelentettek, amelyek mind 1977 folyamán történtek.

A kapszula igen csak népszerű, hiszen valóban úgy néz ki, mintha most szállt volna le az űrből. Ráadásul az összképet villogó fények fokozzák.