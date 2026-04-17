lövöldözés
Kárpátalja
diák

Óra közben elővett egy pisztolyt, lövöldözni kezdett egy diák Csapon

Óra közben kezdett lövöldözni gumilövedékes pisztolyával egy diák a kárpátaljai Csapon a minap.
Úgy tudjuk, a fiú azért vitt fegyvert az iskolába, mert az osztálytársai gúnyolták, emiatt akart bosszút állni. A lövöldözés után elmenekült a helyszínről, ám rövid időn belül elfogták a járőrszolgálat munkatársai. Erről az egyik rendőr testkamerája készített felvételt. 

Az esetet követően az iskola épületét kiürítették, úgy tudjuk senki nem sérült meg a lövöldözésben.

 

