2026. április 17. péntek, Rudolf
22°C Budapest
fojtogatás
düh
feleség

Ráült a terhes feleségére és addig fojtogatta, amíg el nem ernyedt a nő teste

A nő kéthetes terhes volt.
2026. április 17., péntek 13:18
Vágólapra másolva!

Letartóztattak egy 40 éves egyesült államokbeli texasi férfit, Jacob Daniel Vegát, miután fojtogatta terhes feleségét kisgyermekük szeme láttára – közölte a lawandcrime.

Az incidens hétfőn történt miután késő délelőtt egy nő felhívta a 911-et, és azt mondta, hogy „nem bírja tovább”, és hogy összejött valakivel.

A rendőrök ezek után a helyszínre siettek, ahol az elkövető odasétált a rendőrautóhoz és közölte, hogy épp most veszekedett a feleségével. 


Mint kiderült, onnan indult a vita, hogy a tettes egy zárt szobában volt, amikor kéthetes terhes felesége dörömbölt az ajtón. Erre a férj dühös lett, és szóváltások után ráült az áldozatra, és elkezdte fojtogatni a kislányuk szeme láttára.

A hatóságok ezután a vádlott feleségével beszéltek, aki bevallotta, hogy a férje körülbelül két-három percig fojtogatta, ami csak akkor szűnt meg, amikor a vádlott kezében elernyedt.

A sértettet kórházba szállították, a tettest súlyos testi sértéssel és családon belüli erőszakkal  vádolják, jelenleg is börtönben van.

Nyitókép: McLennan megyei seriffhivatal

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra