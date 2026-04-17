Ráült a terhes feleségére és addig fojtogatta, amíg el nem ernyedt a nő teste

Letartóztattak egy 40 éves egyesült államokbeli texasi férfit, Jacob Daniel Vegát, miután fojtogatta terhes feleségét kisgyermekük szeme láttára – közölte a lawandcrime.

Az incidens hétfőn történt miután késő délelőtt egy nő felhívta a 911-et, és azt mondta, hogy „nem bírja tovább”, és hogy összejött valakivel.

A rendőrök ezek után a helyszínre siettek, ahol az elkövető odasétált a rendőrautóhoz és közölte, hogy épp most veszekedett a feleségével.

'Lost it': Man sat on pregnant wife and strangled her with both hands until she went limp as child watched, police say https://t.co/cBrJmBwSEw — Law & Crime (@lawcrimenews) April 16, 2026



Mint kiderült, onnan indult a vita, hogy a tettes egy zárt szobában volt, amikor kéthetes terhes felesége dörömbölt az ajtón. Erre a férj dühös lett, és szóváltások után ráült az áldozatra, és elkezdte fojtogatni a kislányuk szeme láttára.