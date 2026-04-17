Ráült a terhes feleségére és addig fojtogatta, amíg el nem ernyedt a nő teste
Letartóztattak egy 40 éves egyesült államokbeli texasi férfit, Jacob Daniel Vegát, miután fojtogatta terhes feleségét kisgyermekük szeme láttára – közölte a lawandcrime.
Az incidens hétfőn történt miután késő délelőtt egy nő felhívta a 911-et, és azt mondta, hogy „nem bírja tovább”, és hogy összejött valakivel.
A rendőrök ezek után a helyszínre siettek, ahol az elkövető odasétált a rendőrautóhoz és közölte, hogy épp most veszekedett a feleségével.
Mint kiderült, onnan indult a vita, hogy a tettes egy zárt szobában volt, amikor kéthetes terhes felesége dörömbölt az ajtón. Erre a férj dühös lett, és szóváltások után ráült az áldozatra, és elkezdte fojtogatni a kislányuk szeme láttára.
A hatóságok ezután a vádlott feleségével beszéltek, aki bevallotta, hogy a férje körülbelül két-három percig fojtogatta, ami csak akkor szűnt meg, amikor a vádlott kezében elernyedt.
A sértettet kórházba szállították, a tettest súlyos testi sértéssel és családon belüli erőszakkal vádolják, jelenleg is börtönben van.
Nyitókép: McLennan megyei seriffhivatal
