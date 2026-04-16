Halálos vonatbaleset történt, felkavaró fotókon a dunaszerdahelyi tragédia
A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott.
A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt - közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.
Forrás: MTI
Kilenc órán át kínozta feleségét – ököllel ütötte, fojtogatta és késeket dobált felé
Nem kapta meg az előléptetést – megmérgezte kollégáját egy férfi
Öntöttvas tűzhelyráccsal verte agyon barátnőjét
Lövöldözés a Széchenyi István Líceumban, kiürítették az épületet
Luxusautójával együtt temettek el egy férfit
Elszabadult a pokol egy buszon, félelmetes videó készült az esetről
Agyvérzést kapott Ratko Mladic
Artemis II: Így fogadták a világűrből visszatérő asztronautákat - videóval
Lövöldözést jelentettek egy törökországi középiskolából, többen meghaltak
Hőerőmű elleni orosz kibertámadást hiúsított meg tavaly Svédország
Sárkánycsempészeket vettek őrizetbe Indonéziában
Emberi csontvázra bukkant egy férfi kutyasétáltatás közben, egy férfi az áldozat