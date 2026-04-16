Halálos vonatbaleset történt, felkavaró fotókon a dunaszerdahelyi tragédia

Halálos vonatbaleset történt, felkavaró fotókon a dunaszerdahelyi tragédia
Kamionnal ütközött egy személyvonat a felvidéki Dunaszerdahelyen csütörtök délelőtt, a teherautó vezetője meghalt, a vasúti szerelvényen utazók közül többen könnyebben megsérültek - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség.
2026. április 16., csütörtök 16:05
A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott. 

A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt - közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.

Galéria: Kamionnal ütközött egy személyvonat Dunaszerdahelyen
Fotó: szlovákiai Országos Tűzoltó- és Mentőszolgálat Facebook-oldala
Kamionnal ütközött egy személyvonat Dunaszerdahelyen

 

Forrás: MTI

 

