Halálos vonatbaleset történt, felkavaró fotókon a dunaszerdahelyi tragédia

A balesetben a Leo Express vasúti társaság REX 1433-as vonatja ütközött a kamionnal egy fényjelzéssel ellátott, de sorompókkal nem felszerelt dunaszerdahelyi vasúti átjárónál. A vonatszerelvény kisiklott.

A teherautó vezetője meghalt, a vonaton utazók közül húszan könnyebben megsérültek a szétrepülő ablakszilánkok miatt - közölte a vasúti társaság. A sérülteket a helyszínen ellátták a mentőegységek.