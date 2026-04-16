Lövöldözés a Széchenyi István Líceumban, kiürítették az épületet

Megrázó incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön reggel Kárpátalján, a Csapi Széchenyi István Líceumban – számolt be a Kárpáti Igaz Szó.

Úgy tudni, egy kilencedik osztályos tanuló az óra közepén elővett egy gumilövedékes pisztolyt, majd tüzet nyitott. Legalább két lövés dördült el, az egyik pedig eltalálta a fiatal osztálytársát.

A lövöldöző diák elmenekült a helyszínről, de a rendőrök hamar elfogták. A sérült gyereket azonnal orvosi ellátásban részesítették, sérülései nem életveszélyesek, állapota stabil.

A történteket követően az iskola épületét kiürítették, a rendőrök és a tűzszerészek pedig átvizsgálták az intézmény területét.

