Lövöldözés a Széchenyi István Líceumban, kiürítették az épületet
Megrázó incidens borzolta a kedélyeket csütörtökön reggel Kárpátalján, a Csapi Széchenyi István Líceumban – számolt be a Kárpáti Igaz Szó.
Úgy tudni, egy kilencedik osztályos tanuló az óra közepén elővett egy gumilövedékes pisztolyt, majd tüzet nyitott. Legalább két lövés dördült el, az egyik pedig eltalálta a fiatal osztálytársát.
A lövöldöző diák elmenekült a helyszínről, de a rendőrök hamar elfogták. A sérült gyereket azonnal orvosi ellátásban részesítették, sérülései nem életveszélyesek, állapota stabil.
A történteket követően az iskola épületét kiürítették, a rendőrök és a tűzszerészek pedig átvizsgálták az intézmény területét.
A esetről készült fotókat a kárpátaljai rendőrség Facebook-oldalán lehet megtekinteni
