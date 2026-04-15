Artemis II: Így fogadták a világűrből visszatérő asztronautákat - videóval
Történelmi pillanatot örökített meg egy frissen közzétett felvétel: a mentőcsapat kinyitja az Artemis II Orion kapszulájának zsilipjét, majd üdvözli a világűrből visszatérő, négyfős legénységet. A jelenet nemcsak egy sikeres küldetés végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelképezi.
A videót a Reuters tette közzé szerdán az X-en, bemutatva azt a meghatározó pillanatot, amikor az űrhajósok április 10-én visszatértek a Földre egy történelmi holdrepülés után.
Az Artemis II küldetés az első emberes Hold-körüli repülés volt az 1972-es Apollo 17 óta. A négytagú legénység – három amerikai és egy kanadai űrhajós – nem szállt le a Hold felszínére, de megkerülte azt, ezzel kulcsfontosságú lépést téve a jövőbeli emberes holdraszállások felé.
A küldetés során az űrhajósok több ezer kilométerre távolodtak el a Földtől, és olyan pályán repültek, amely lehetővé tette számukra, hogy közelről tanulmányozzák a Holdat, miközben tesztelték az Orion űrhajó rendszereit is.
A visszatérés pillanatai különösen érzelmesek voltak: a kapszula sikeres landolása után a mentőcsapat gyorsan megközelítette az űreszközt, majd kinyitotta a zsilipet. A felvételen látható, ahogy a legénységet mosolyogva, látható megkönnyebbüléssel fogadják: egy küldetés, amely nemcsak technológiai, hanem emberi szempontból is mérföldkőnek számít.
Nyitókép: NASA Artemis X-oldala
