Artemis II: Így fogadták a világűrből visszatérő asztronautákat - videóval

Történelmi pillanatot örökített meg egy frissen közzétett felvétel: a mentőcsapat kinyitja az Artemis II Orion kapszulájának zsilipjét, majd üdvözli a világűrből visszatérő, négyfős legénységet. A jelenet nemcsak egy sikeres küldetés végét, hanem egy új korszak kezdetét is jelképezi.

A videót a Reuters tette közzé szerdán az X-en, bemutatva azt a meghatározó pillanatot, amikor az űrhajósok április 10-én visszatértek a Földre egy történelmi holdrepülés után.

Newly released footage shows the moment a recovery crew opened the hatch of Artemis II's Orion capsule and welcomed its four-member crew home from a historic lunar mission on April 10 pic.twitter.com/QJ0J2efR1Q — Reuters (@Reuters) April 14, 2026



