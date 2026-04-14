Törökországban több diák is megsebesült egy iskolai lövöldözésben

A támadó az iskola egykori diákja volt.
2026. április 14., kedd 11:15
Legkevesebb 16 ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa tartományában kedden, az elkövető magával is végzett - jelentette be a tartomány kormányzója.

Hasan Sildak a sajtónak elmondta, a 19 éves lövöldöző az iskola egykori diákja volt és végül saját maga ellen fordította fegyverét.

Hozzátette, hogy 12 sebesültet a tartományban lévő Siverek körzet kórházában ápolnak.

Az NTV török televízió úgy tudja, az egyik megsebesült tanár súlyos állapotban van.


A Hürriyet című török lap úgy tudja, a fiú többeket túszul ejtett, mielőtt végzett volna magával.

A Demirören hírügynökség úgy tudja, az elkövető - akinek a motivációja egyelőre ismeretlen - reggel hatolt be az iskolába és válogatás nélkül lőtt a bent tartózkodókra.

Az ilyen jellegű incidensek viszonylag ritkák Törökországban, ahol helyi szervezetek becslései szerint egyébként több tízmillió lőfegyver van forgalomban, nagyrészt illegálisan.

Forrás: MTI

 

