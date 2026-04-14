Törökországban több diák is megsebesült egy iskolai lövöldözésben

Legkevesebb 16 ember, köztük több középiskolás sebesült meg egy iskolai lövöldözésben a törökországi Sanliurfa tartományában kedden, az elkövető magával is végzett - jelentette be a tartomány kormányzója.

Hasan Sildak a sajtónak elmondta, a 19 éves lövöldöző az iskola egykori diákja volt és végül saját maga ellen fordította fegyverét.

Hozzátette, hogy 12 sebesültet a tartományban lévő Siverek körzet kórházában ápolnak.

Az NTV török televízió úgy tudja, az egyik megsebesült tanár súlyos állapotban van.