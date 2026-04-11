2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
15°C Budapest
háború
ukrajna
áldozat

Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak

Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak, ami újfent megerősíti, hogy Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.
2026. április 11., szombat 15:02
Vágólapra másolva!

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy "teljesen értelmetlen és reménytelen háború".

Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is

 - mondta.

Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen

 - folytatta.

Ezt a háborút minél előbb be kell fejezni, és gondoskodni kell arról, hogy ebbe a háborúba Magyarországot soha senki ne keverhesse bele. Ehhez holnap választást kell nyerni

 - húzta alá.

Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell annak érdekében, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, és ne legyen újabb magyar áldozat 

- fűzte hozzá.

Természetesen a három újabb magyar áldozat családjaival a külképviseleteink felvették a kapcsolatot és az ilyenkor szokásos támogatást ennek a három családnak is nyújtani fogjuk

 - összegzett.

Címlapfotó: illusztráció (Shutterstock)

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra