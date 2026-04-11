Újabb három magyar áldozata van az ukrajnai háborúnak
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető kiemelte, hogy Ukrajnában immár több mint négy éve zajlik egy "teljesen értelmetlen és reménytelen háború".
Ebben a háborúban immár sajnos több mint száz magyar ember halt meg. Tegnap erősítették meg, hogy újabb három magyar áldozata van a háborúnak. Három técsői járásból származó fiatalember. Közülük ketten nősek és családosak voltak, őket a feleségük és két-két gyermekük most már hiába várja haza, és volt egy egyedülálló magyar áldozat is
- mondta.
Ezzel összesen immáron sajnos 104 olyan magyar emberről tudunk, akik ebben a teljesen értelmetlen és reménytelen háborúban halt meg. Ebben a háborúban, amelyhez Magyarországnak az égegyadta világon semmi köze nincsen
- folytatta.
Ezt a háborút minél előbb be kell fejezni, és gondoskodni kell arról, hogy ebbe a háborúba Magyarországot soha senki ne keverhesse bele. Ehhez holnap választást kell nyerni
- húzta alá.
Magyarországnak ebből a háborúból ki kell maradnia, és Magyarországnak a jövőben is minden béketörekvést támogatnia kell annak érdekében, hogy ez a háború minél előbb véget érjen, és ne legyen újabb magyar áldozat
- fűzte hozzá.
Természetesen a három újabb magyar áldozat családjaival a külképviseleteink felvették a kapcsolatot és az ilyenkor szokásos támogatást ennek a három családnak is nyújtani fogjuk
- összegzett.
Címlapfotó: illusztráció (Shutterstock)
+Ez is érdekelheti
Amerikai képviselők számonkérték Brüsszelt, amiért beavatkoznak a magyar választásokba
Felkavaró videó: Apja mellől rángattak el egy fiatalt Zelenszkij toborzótisztjei
Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon
Európa nem készült fel a hatalmas energiaválságra, több országban korlátozni kell a fogyasztást
Ellenállnak a német fiatalok: nem akarnak brüsszeli érdekekért háborúba menni
Ébredezik Európa: Franciaországban és Írországban tüntetések kezdődtek a magas üzemanyagárak miatt
69 éves férfi erőszakolt kislányokat, egyikük 7 éves volt
Megölte lányát, majd magával is végezni akart egy nő
Halálos munkabeleset: szakadékba zuhant egy úthenger Csarnóházán - Videó
Megbénították a forgalmat a bevezetőn, kegyetlen leszámolást rendeztek a belső sávban – Videó
Matteo Salvini üzent a magyaroknak