Ennek tényleg elment a józan esze: a tűzszünet alatt is fegyvereket kér Ukrajnának a volt brit miniszterelnök
Boris Johnson volt brit miniszterelnök pénteken Kijevben tűnt fel, ahol azért kampányolt, hogy a Nyugat még több pénzt, fegyvert és kimondottan oroszországi célpontok elérésére alkalmas nagy hatótávolságú rakétákat adjon Ukrajnának – írja a Daily Mail.
A volt brit miniszterelnök úgy tűnik, nagyon nem érdekelt abban, hogy befejeződjön a háború.
Emlékezetes, hogy Boris Johnson volt az a politikus, aki 2022 májusában lebeszélte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a békekötésről - írja a Mandiner.
A Kreml csütörtökön jelentette be, hogy a tűzszünet szombaton 16 órakor (közép-európai idő szerint 15 órakor) lép életbe, és vasárnap estig, azaz 32 órán át tart. Volodimir Zelenszkij ezt követően tudatta, hogy
Ukrajna elfogadja a Vlagyimir Putyin orosz elnök által javasolt tűzszünetet.
Nyitókép: Boris Johnson hivatalos Facebook-oldala
