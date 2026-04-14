Nincs menekvés: Megérkezett hazánkba minden autós rémálma

Szaharai porral tarkított melegebb légtömeg áramlik be a Kárpát-medencébe az elkövetkező napokban – olvasható az Időkép előrejelzésében.

A magasban lebegő porszemcsék miatt gyakran csak szűrt napsütésre van kilátás, emellett már kedden és szerdán elszórtan kisebb esők, záporok alakulhatnak ki, amelyek kimossák a por egy részét a levegőből. Helyenként saras eső is előfordulhat, amely leginkább az autókon tud bosszantó nyomokat hagyni.



A jelenség velejárója, hogy a levegő szállópor-terhelése is növekszik, amivel leginkább a légzőszervi problémákkal élőknek kell megküzdeniük.

A hétvégére fokozatosan tisztulni fog légkör, a szaharai por pedig eltűnik hazánk felől.