2026. április 14. kedd, Tibor
17°C Budapest
időjárás
szaharai por
saras eső

Nincs menekvés: Megérkezett hazánkba minden autós rémálma

Ez elől szinte senki sem tud elbújni.
2026. április 14., kedd 14:46
Vágólapra másolva!

Szaharai porral tarkított melegebb légtömeg áramlik be a Kárpát-medencébe az elkövetkező napokban – olvasható az Időkép előrejelzésében.

A magasban lebegő porszemcsék miatt gyakran csak szűrt napsütésre van kilátás, emellett már kedden és szerdán elszórtan kisebb esők, záporok alakulhatnak ki, amelyek kimossák a por egy részét a levegőből. Helyenként saras eső is előfordulhat, amely leginkább az autókon tud bosszantó nyomokat hagyni.


A jelenség velejárója, hogy a levegő szállópor-terhelése is növekszik, amivel leginkább a légzőszervi problémákkal élőknek kell megküzdeniük. 

A hétvégére fokozatosan tisztulni fog légkör, a szaharai por pedig eltűnik hazánk felől. 


A nyitókép illusztráció: MTI/Varga György

 

