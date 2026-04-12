Síremlékeket döntöttek ki ismeretlenek az erdélyi Szászrégen zsidó temetőjében
Az erdélyi megye rendőrfőkapitányságának tájékoztatása szerint a hatóságokat vasárnap 11.30 körül értesítették arról, hogy ismeretlenek sírköveket döntöttek ki a szászrégeni zsidó temetőben. Az 112-es sürgősségi hívószámra érkezett hívás nyomán tartott helyszíni szemlén kiderült, hogy 14 síremléket döntöttek ki.
A hatóságok szerint az elkövetők vasárnapra virradóra hatoltak be a zsidó temetőbe, ahol szándékosan döntötték ki a sírköveket.
A vizsgálatok szerint a kidöntött síremlékeket nem rongálták meg, egészben maradtak.
A rendőrség a szászrégeni ügyészséggel együttműködve sírgyalázás vádjával indított vizsgálatot az ügyben az elkövetők azonosítása végett.
A román hírügynökség megjegyzi, hogy a sírgyalázás vasárnapra virradóra történt, amikor Romániában a lakosság zöme az ortodox húsvétot ünnepli.
Az egykoron jelentős német lakossággal rendelkező, jelenleg közel 30 ezer lakosú Szászrégen a különböző nemzetiségek harmonikus együttélésének egyik jó példája volt. A Maros megyei kisvárosban évekkel ezelőtt háromnyelvű - román, magyar és német - helységnévtáblát helyeztek ki, holott egyik kisebbség aránya sem éri el a közigazgatási törvény által előírt 20 százalékos küszöböt.
Szászrégennek annak ellenére van több mandátum óta magyar polgármestere, hogy a város magyar lakossága mindössze 18 százalékot tesz ki. A 2021-es romániai népszámláláson 5607-en vallotta magukat magyar nemzetiségűnek.
Forrás: MTI / Nyitókép: Maszol Facebook-bejegyzése
