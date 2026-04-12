Síremlékeket döntöttek ki ismeretlenek az erdélyi Szászrégen zsidó temetőjében

Az erdélyi megye rendőrfőkapitányságának tájékoztatása szerint a hatóságokat vasárnap 11.30 körül értesítették arról, hogy ismeretlenek sírköveket döntöttek ki a szászrégeni zsidó temetőben. Az 112-es sürgősségi hívószámra érkezett hívás nyomán tartott helyszíni szemlén kiderült, hogy 14 síremléket döntöttek ki.

A hatóságok szerint az elkövetők vasárnapra virradóra hatoltak be a zsidó temetőbe, ahol szándékosan döntötték ki a sírköveket.

A vizsgálatok szerint a kidöntött síremlékeket nem rongálták meg, egészben maradtak.

A rendőrség a szászrégeni ügyészséggel együttműködve sírgyalázás vádjával indított vizsgálatot az ügyben az elkövetők azonosítása végett.

A román hírügynökség megjegyzi, hogy a sírgyalázás vasárnapra virradóra történt, amikor Romániában a lakosság zöme az ortodox húsvétot ünnepli.