Zelenszkijék nem bízzák a véletlenre: ukrán politikai tanácsadók dolgoznak Magyarországon
Felkavaró videó: Apja mellől rángattak el egy fiatalt Zelenszkij toborzótisztjei
Az ukrán-orosz háború kitörése óta már mi is több esetről beszámoltunk, amikor a súlyos létszámhiánnyal küzdő ukrán haderő embertelen módszerekkel vitt el az utcáról harcképesnek ítélt férfiakat, a helyzet pedig szinte napról napra romlik, és egyre drasztikusabban lépnek fel a TCK toborzói.
A közösségi médiában pénteken egy olyan felvétel kapott szárnyra, amely az északnyugat-ukrajnai Luckban készült. A TCK emberei egy épületbe befelé sétáló férfire csaptak le természetesen többszörös létszámfölényben.
Szívszorító látni, ahogy az ajtó előtt a fiatal járóbottal közlekedő édesapja minden tőle telhetőt megtett fiáért, és még az egyenruhásokkal is szembeszállt, de ketten lefogták őt.
Hasonló jelenetekből jóformán minden napra jut legalább egy Ukrajnában. Nemrégiben egy ternopili fogorvosi rendelő előtt csaptak óriási balhét Volodimir Zelenszkij egyenruhásai, azt megelőzően Odesszában is készültek videók arról, hogyan rángatják el a civileket, de olyan esetre is volt példa néhány éve, hogy a kárpátaljai Ungvár több konditermébe is berontottak a toborzótisztek, hogy behívókat osztogassanak.
