Fogorvosi rendelő elől hurcoltak el egy férfit Zelenszkij emberei, döbbenetes videót osztottak meg
Már a legváratlanabb helyeken is lecsapnak az ukrán sorozók, ezt bizonyítja egy hétfőn nyilvánosságra került felvétel is. A Telegramra feltöltött rövid videót a nyugat-ukrajnai Ternopilben készítették, ahol megjelentek Volodimir Zelenszkij elnök egyenruhásai.
Hurcoltak már el hadra fogható férfiakat a saját udvarukról, az utcáról, de még konditeremből is, arra azonban eddig nem volt példa – legalábbis nem örökítette meg senki –, hogy egy fogorvosi rendelő előtt rendeznek jelenetet a toborzók. A felvétel tanulsága szerint több katona közrefogott egy férfit fényes nappal, a járókelők szeme láttára, és mielőtt elvitték, még dulakodás is kialakult közöttük.
Nem újdonság ez az erőszakos fellépés az ukrán fegyveres erőktől. Napról napra kerülnek fel a közösségi médiába ilyen és ehhez hasonló videók, amelyeken látható, hogy brutális kegyetlenséggel gyűjtik be a még harcképesnek ítélt férfi lakosságot.
A háború első időszakával ellentétben már Kárpátalját sem kímélik, az ott élő ruszinokat és magyarokat is magukkal viszik a frontra Zelenszkij toborzói, ahonnan jó eséllyel már haza sem térhetnek.
