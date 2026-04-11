Amerikai képviselők számonkérték Brüsszelt, amiért beavatkoznak a magyar választásokba

A levélben Chris Smith és Andy Harris republikánus képviselők keményen bírálták az Európai Bizottságot, amiért szerintük példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be Magyarország választási folyamatába. Kifejtik, hogy az uniós intézmények lépései komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az uniós felügyelet és a politikai beavatkozás között.

A képviselők különösen azt kifogásolják, hogy Brüsszel pénzügyi nyomást gyakorol Magyarországra, például források visszatartásával, annak érdekében, hogy a magyar választópolgárok a Bizottság által preferált politikai irányt támogassák.

A levél szerint választ várnak arra, hogy: miért alkalmaznak pénzügyi eszközöket politikai nyomásgyakorlásra Magyarországgal szemben, milyen módon támogatnak uniós forrásokból kormánykritikus médiát és szervezeteket, valamint hogyan avatkoznak be a választásokba a digitális tér cenzúrázásán keresztül.

A kongresszusi képviselők szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Unió a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) olyan módon alkalmazza, amely korlátozhatja vagy eltávolíthatja a törvényes politikai véleményeket, különösen azokat, amelyek a jelenlegi magyar kormány álláspontjával egyeznek.

A levél hangsúlyozza: az ilyen lépések „súlyosan rombolják a közbizalmat” a választások tisztaságában és az európai intézmények semlegességében.