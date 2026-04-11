Felkavaró videó: Apja mellől rángattak el egy fiatalt Zelenszkij toborzótisztjei
Amerikai képviselők számonkérték Brüsszelt, amiért beavatkoznak a magyar választásokba
A levélben Chris Smith és Andy Harris republikánus képviselők keményen bírálták az Európai Bizottságot, amiért szerintük példátlan és antidemokratikus módon avatkozik be Magyarország választási folyamatába. Kifejtik, hogy az uniós intézmények lépései komoly aggályokat vetnek fel azzal kapcsolatban, hol húzódik a határ az uniós felügyelet és a politikai beavatkozás között.
A képviselők különösen azt kifogásolják, hogy Brüsszel pénzügyi nyomást gyakorol Magyarországra, például források visszatartásával, annak érdekében, hogy a magyar választópolgárok a Bizottság által preferált politikai irányt támogassák.
A levél szerint választ várnak arra, hogy: miért alkalmaznak pénzügyi eszközöket politikai nyomásgyakorlásra Magyarországgal szemben, milyen módon támogatnak uniós forrásokból kormánykritikus médiát és szervezeteket, valamint hogyan avatkoznak be a választásokba a digitális tér cenzúrázásán keresztül.
A kongresszusi képviselők szerint különösen aggasztó, hogy az Európai Unió a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályt (DSA) olyan módon alkalmazza, amely korlátozhatja vagy eltávolíthatja a törvényes politikai véleményeket, különösen azokat, amelyek a jelenlegi magyar kormány álláspontjával egyeznek.
A levél hangsúlyozza: az ilyen lépések „súlyosan rombolják a közbizalmat” a választások tisztaságában és az európai intézmények semlegességében.
A képviselők szerint mindez nemcsak Magyarország szempontjából problémás, hanem az egész európai demokratikus működés hitelességét is veszélyezteti.
Chris Smith a levélben kitért arra is, hogy az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolatai jelenleg erősebbek, mint valaha. Mint fogalmazott, a két ország együttműködése kölcsönös tiszteleten alapul, és folyamatosan mélyül több területen is.
„Az amerikai–magyar partnerség valódi kétirányú kapcsolat, amely a nemzeti hagyományok tiszteletén alapul” – hangsúlyozta.
Az amerikai képviselők egyértelművé tették: válaszokat várnak európai szövetségeseiktől, különösen arra vonatkozóan, hogy milyen szerepet játszik az Európai Bizottság a magyar belpolitikai folyamatok befolyásolásában.
+Ez is érdekelheti
