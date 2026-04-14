Termékvisszahívás: veszélyes tűzijátékra hívta fel a figyelmet a rendőrség
Veszélyes tűzijáték miatt adott ki figyelmeztetést a police.hu kedden: egy Kínából származó termék nem felel meg az európai biztonsági előírásoknak, ezért megkezdték a visszahívását.
Az érintett termék a Nightshade nevű, F2 kategóriájú tűzijáték, amelyet a Supply Chain B.V. forgalmaz. A hatóságok szerint komoly kockázatot jelenthet a használata, mivel működése során nem a megszokott módon viselkedik.
A termék elműködése során 8 méteres biztonsági távolságon kívül vagy 3 méter magasság alatt is felrobbanhat és égési sérüléseket okozhat
- írták. Ez azt jelenti, hogy a tűzijáték akár a felhasználóhoz túl közel is felrobbanhat, jelentősen növelve a balesetek esélyét.
A rendőrség kiemelte, hogy a termék nem felel meg a Pirotechnikai Irányelv és az EN15947 európai szabvány követelményeinek. A bejelentést Hollandia tette, és ennek nyomán indult el a nemzetközi intézkedés.
A rendőrség arra kéri a lakosságot, hogy aki ilyen terméket vásárolt, semmiképpen ne használja fel, hanem haladéktalanul gondoskodjon annak biztonságos leadásáról.
Nyitókép: police.hu
