Termékvisszahívás: veszélyes tűzijátékra hívta fel a figyelmet a rendőrség

Veszélyes tűzijáték miatt adott ki figyelmeztetést a police.hu kedden: egy Kínából származó termék nem felel meg az európai biztonsági előírásoknak, ezért megkezdték a visszahívását.

Az érintett termék a Nightshade nevű, F2 kategóriájú tűzijáték, amelyet a Supply Chain B.V. forgalmaz. A hatóságok szerint komoly kockázatot jelenthet a használata, mivel működése során nem a megszokott módon viselkedik.

A termék elműködése során 8 méteres biztonsági távolságon kívül vagy 3 méter magasság alatt is felrobbanhat és égési sérüléseket okozhat

- írták. Ez azt jelenti, hogy a tűzijáték akár a felhasználóhoz túl közel is felrobbanhat, jelentősen növelve a balesetek esélyét.

A rendőrség kiemelte, hogy a termék nem felel meg a Pirotechnikai Irányelv és az EN15947 európai szabvány követelményeinek. A bejelentést Hollandia tette, és ennek nyomán indult el a nemzetközi intézkedés.