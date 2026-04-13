Medveriasztó spray-vel fújta le a gyerekeit, mert nem fogadtak szót

Egy egyesült államokbeli alabamai 36 éves anya, Christie Williams medveriasztó spray-vel fújta be a gyerekei szemét és száját, mert rendetlenek voltak – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, március 8-án, délután kettő óra körül egy gyermek futott végig az utcán segítségért kiabálva. Egy szemtanú felhívta a 911-et, és arról számolt be, hogy a gyermek szeme vörös volt, és az arca fel volt dagadva.

A rendőrség a helyszínre sietett, és elmentek az általános iskolás gyermek otthonába, ahol megtalálták őt és testvérét is, akiket azonnal a helyi kórházba szállítottak.

Mindkét fiatal azt mondta, hogy az anyjuk medvespray-vel fújt a szemükre és a szájukra.