Medveriasztó spray-vel fújta le a gyerekeit, mert nem fogadtak szót
Egy egyesült államokbeli alabamai 36 éves anya, Christie Williams medveriasztó spray-vel fújta be a gyerekei szemét és száját, mert rendetlenek voltak – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, március 8-án, délután kettő óra körül egy gyermek futott végig az utcán segítségért kiabálva. Egy szemtanú felhívta a 911-et, és arról számolt be, hogy a gyermek szeme vörös volt, és az arca fel volt dagadva.
A rendőrség a helyszínre sietett, és elmentek az általános iskolás gyermek otthonába, ahol megtalálták őt és testvérét is, akiket azonnal a helyi kórházba szállítottak.
Mindkét fiatal azt mondta, hogy az anyjuk medvespray-vel fújt a szemükre és a szájukra.
A medveriasztó spray-t általában erősebbnek tekintik, mint a hagyományos paprikaspray-t, és ha nagyon közelről használják, maradandó szemkárosodást okozhat.
A tettest hétfőn letartóztatták és kínzással valamint szándékos bántalmazásával vádolják.
Nyitókép: Jefferson megyei börtön
