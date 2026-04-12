Legalább harminc ember meghalt, miután pánik tört ki egy turisztikai látványosságnál
Jean-Henri Petit, Haiti Északi megyéjének polgári védelmi vezetője elmondta, hogy a tömegszerencsétlenség a Laferriere-erődben történt, amelyet a 19. század elején, röviddel Haiti függetlenné válása után építettek. Ez az amerikai kontinens legnagyobb erődje - írta meg az MTI.
A vár tele volt diákokkal és látogatókkal, akik az UNESCO világörökségi helyszín éves ünnepségén vettek részt
- számolt be Petit. Elmondása szerint a szerencsétlenség a helyszín bejáratánál történt, hozzátéve, hogy az eső tovább súlyosbította a katasztrófát.
A Le Nouvelliste helyi lap szerint a tömegszerencsétlenség akkor történt, amikor "rendkívül sokan gyűltek össze a hagyományos ünnepségekre" az erődnél.
Mivel csak egy bejárat volt nyitva, a lap szerint összetűzés robbant ki a bejutni próbálók és a kijutni próbálók között, ami a halálos kimenetelű tömegszerencsétlenséghez vezetett.
Közleményében a kormány "nyugalomra és óvatosságra szólítja fel a lakosságot, amíg a drámai események pontos körülményeit feltáró, folyamatban lévő vizsgálatok eredményei meg nem születnek".
Minden illetékes hatóság teljes erővel dolgozik és maximális riadóállapotban van, hogy haladéktalanul biztosítsa a szükséges segítséget, ellátást és támogatást az érintetteknek és hozzátartozóiknak
- derült ki a kormányzati tájékoztatásból.
Alix Didier Fils-Aimé miniszterelnök nyilatkozatban fejezte ki részvétét a gyászoló családoknak, és biztosította őket "mély szolidaritásáról a gyász és nagy szenvedés idején".
