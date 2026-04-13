Bedrogozta, halálra verte barátnőjét, majd a kutyára fogta

Egy egyesült államokbeli 34 éves texasi férfi, Kaleb Mickens bedrogozta, majd halálra verte barátnőjét, Sheila Cuevas-t, és azt hazudta, hogy a kutya támadta meg – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, a tettes a végzetes napon, 2023. október 8 -án felhívta a 911-et, és bejelentette, hogy a barátnőjét megtámadta a kutyája, és hogy a kutya nem lélegzik.

A nyomozók gyorsan a helyszínre érkeztek, az állatot elaltatták, majd hamar rájöttek, hogy az áldozat sérüléseit nem okozhatta egy négylábú támadása.

A lakásukban találták meg az ágy lábánál, azt mondanám, tetőtől talpig összeverve, zúzódásokkal, feldagadt arccal, karfiolfüllel, szúrt sebekkel, 15 eltört bordával

– mondta a kerületi ügyészhelyettes.