Medveriasztó spray-vel fújta le a gyerekeit, mert nem fogadtak szót
Bedrogozta, halálra verte barátnőjét, majd a kutyára fogta
Egy egyesült államokbeli 34 éves texasi férfi, Kaleb Mickens bedrogozta, majd halálra verte barátnőjét, Sheila Cuevas-t, és azt hazudta, hogy a kutya támadta meg – közölte a lawandcrime.
Mint kiderült, a tettes a végzetes napon, 2023. október 8 -án felhívta a 911-et, és bejelentette, hogy a barátnőjét megtámadta a kutyája, és hogy a kutya nem lélegzik.
A nyomozók gyorsan a helyszínre érkeztek, az állatot elaltatták, majd hamar rájöttek, hogy az áldozat sérüléseit nem okozhatta egy négylábú támadása.
A lakásukban találták meg az ágy lábánál, azt mondanám, tetőtől talpig összeverve, zúzódásokkal, feldagadt arccal, karfiolfüllel, szúrt sebekkel, 15 eltört bordával
– mondta a kerületi ügyészhelyettes.
A hatóságok gyanúsítottként hallgatták ki a gyilkost, de a halál okának bizonyítása miatt nem tudtak vádat emelni ellene.
A tárgyalásán több nő is beszélt arról, hogy a marketing szakember a múltban több alkalommal kínozta, manipulálta és szexuálisan zaklatta őt.
A férfit 40 év börtönbüntetésre ítélték , miután bűnösnek vallotta magát családon belüli erőszakkal összefüggő súlyos testi sértésben.
Nyitókép:Tarrant megyei seriffhivatal
