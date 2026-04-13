2026. április 13. hétfő, Ida
15°C Budapest
gyilkosság
kutya
drog

Bedrogozta, halálra verte barátnőjét, majd a kutyára fogta

Az áldozatnak 15 bordája eltört.
2026. április 13., hétfő 19:13
Vágólapra másolva!

Egy egyesült államokbeli 34 éves texasi férfi, Kaleb Mickens bedrogozta, majd halálra verte barátnőjét, Sheila Cuevas-t, és azt hazudta, hogy a kutya támadta meg – közölte a lawandcrime.

Mint kiderült, a tettes a végzetes napon, 2023. október 8 -án felhívta a 911-et, és bejelentette, hogy a barátnőjét megtámadta a kutyája, és hogy a kutya nem lélegzik. 

A nyomozók gyorsan a helyszínre érkeztek, az állatot elaltatták, majd hamar rájöttek, hogy az áldozat sérüléseit nem okozhatta egy négylábú támadása.

A lakásukban találták meg az ágy lábánál, azt mondanám, tetőtől talpig összeverve, zúzódásokkal, feldagadt arccal, karfiolfüllel, szúrt sebekkel, 15 eltört bordával

 – mondta a kerületi ügyészhelyettes.


A hatóságok gyanúsítottként hallgatták ki a gyilkost, de a halál okának bizonyítása miatt nem tudtak vádat emelni ellene.

A tárgyalásán több nő is beszélt arról, hogy a marketing szakember a múltban több alkalommal kínozta, manipulálta és szexuálisan zaklatta őt.

A férfit 40 év börtönbüntetésre ítélték , miután bűnösnek vallotta magát családon belüli erőszakkal összefüggő súlyos testi sértésben.

Nyitókép:Tarrant megyei seriffhivatal

 

