Felfoghatatlan veszteség: Váratlanul meghalt egy kéthónapos baba Somogyban
Meghalt egy két hónap körüli csecsemő a Heves vármegyei Erk településen – számolt be róla kedden a 24.hu.
A hírportál információi szerint a kisfiút rendezett körülmények között nevelték nevelőszülei, és semmi nem utalt előre a tragédiára. Úgy tudni, hogy a csecsemő feltehetően bölcsőhalál következtében hunyt el, de a pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak.
A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit
– közölte a lappal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
