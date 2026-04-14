Felfoghatatlan veszteség: Váratlanul meghalt egy kéthónapos baba Somogyban

Meghalt egy két hónap körüli csecsemő a Heves vármegyei Erk településen – számolt be róla kedden a 24.hu.

A hírportál információi szerint a kisfiút rendezett körülmények között nevelték nevelőszülei, és semmi nem utalt előre a tragédiára. Úgy tudni, hogy a csecsemő feltehetően bölcsőhalál következtében hunyt el, de a pontos körülmények egyelőre nem tisztázottak.

A rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit

– közölte a lappal Soltész Bálint, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

