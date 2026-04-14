Szomorú hírről számolt be hivatalos oldalán a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelem kedden. Mint közölték, életének 73. évében meghalt Gáti Zoltán nyugállományú tűzoltó ezredes, a szegedi tűzoltók egykori parancsnok-helyettese.

Gáti Zoltán 1974. november 1-jétől lett a Csongrád Megyei Tűzoltóparancsnokság állományának tagja. Eleinte beosztott tűzoltóként dolgozott, majd a ranglétrát végigjárva irányítói beosztásokban elismert szakemberré vált.

1982-től több éven át volt a szegedi tűzoltók parancsnok-helyettese, 1997. december 1-től pedig a Békés Megyei Tűzoltóparancsnokság megyei parancsnokává nevezték ki. 2000. január 1-től a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójaként tevékenykedett. 2009. szeptember 2-án vonult nyugállományba

