Lekapcsolták a lámpákat egy dunántúli városban, figyelmeztették a helyieket
Ideiglenes áramszünetre készítették fel Székesfehérvár egyik peremkerületének lakóit. Az E.ON tájékoztatása alapján kedd reggel nyolc óra és délután fél három között karbantartás miatt szünetelni fog a szolgáltatásuk Feketehegy-Szárazrét több utcájában.
A Fejér Vármegyei Hírportál hozzátette, a munkálatok okaként a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartását nevezték meg.
Áramszünettel kell számolniuk a
- Farkasvermi utca (HRSZ: 20560/42, 12394/4, valamint a 103–117. számok között),
- Ipoly utca 85–140.,
- Kőrösi utca több helyrajzi számon és címen (köztük: 190., 197., 202., 212., valamint több magánút),
- Sajó utca 106–195.
címeken élőknek.
A szolgáltató a karbantartás idejére a lakók megértését és türelmét kérte.
A nyitókép illusztráció: Tények archív
