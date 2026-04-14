Lekapcsolták a lámpákat egy dunántúli városban, figyelmeztették a helyieket

Rengeteg embert érint.
2026. április 14., kedd 11:17
Ideiglenes áramszünetre készítették fel Székesfehérvár egyik peremkerületének lakóit. Az E.ON tájékoztatása alapján kedd reggel nyolc óra és délután fél három között karbantartás miatt szünetelni fog a szolgáltatásuk Feketehegy-Szárazrét több utcájában.

A Fejér Vármegyei Hírportál hozzátette, a munkálatok okaként a hálózat biztonságos és zavartalan működésének fenntartását nevezték meg.

Áramszünettel kell számolniuk a 

  • Farkasvermi utca (HRSZ: 20560/42, 12394/4, valamint a 103–117. számok között),
  • Ipoly utca 85–140.,
  • Kőrösi utca több helyrajzi számon és címen (köztük: 190., 197., 202., 212., valamint több magánút),
  • Sajó utca 106–195.

címeken élőknek. 

A szolgáltató a karbantartás idejére a lakók megértését és türelmét kérte.

A nyitókép illusztráció: Tények archív

 

