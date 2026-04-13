Egy rossz előzés a motoros életébe került Üllőnél

Most emeltek vádat abban az ügyben, melyben egy motoros életét vesztette, ugyanis a vádlott úgy előzött a teherautójával, hogy nem vette észre az őt kikerülő motorost – közölte az ügyészség.

2024 októberében Üllő felé haladt egy teherautó, amikor a mögötte lévő motoros az előzésébe kezdett. Már a szembe sávban járt, amikor a tettes is úgy döntött, hogy kikerüli az előtte haladó kocsit, és ráhúzta a kormányt a kétkerekűre.

Az áldozat próbált fékezni, de már nem tudta kikerülni a balesetet, nekiütközött a teherautónak, majd több fának csapódva az árokba zuhant.

A férfi a kórházba szállítást követően meghalt.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a tettest halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, a bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.