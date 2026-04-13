Meghalt egy nő az M5-ösön Ócsánál
Egy rossz előzés a motoros életébe került Üllőnél
Most emeltek vádat abban az ügyben, melyben egy motoros életét vesztette, ugyanis a vádlott úgy előzött a teherautójával, hogy nem vette észre az őt kikerülő motorost – közölte az ügyészség.
2024 októberében Üllő felé haladt egy teherautó, amikor a mögötte lévő motoros az előzésébe kezdett. Már a szembe sávban járt, amikor a tettes is úgy döntött, hogy kikerüli az előtte haladó kocsit, és ráhúzta a kormányt a kétkerekűre.
Az áldozat próbált fékezni, de már nem tudta kikerülni a balesetet, nekiütközött a teherautónak, majd több fának csapódva az árokba zuhant.
A férfi a kórházba szállítást követően meghalt.
A Budakörnyéki Járási Ügyészség a tettest halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, a bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.
Nyitókép: Magyarország Ügyészsége
+Ez is érdekelheti
Brutális gólyaharc Kerekegyházán, videó a csata
Veszélyes jövevény jelent meg a magyar vizekben
Rendőrök lepték el útjainkat
Dráma Szabolcsban, egy baba élete volt a tét
Meztelenül találtak rá a magyar lányra, apja ölte meg
Záróvonalon előzött, meghalt egy utas Baranyában
Nem figyelt, ütköztek, felborult, videóra vették
Újabb bűncselekmény derült ki a két életet követelő balesetet okozójáról
Halálos tragédia Apátvarasdnál, meghalt egy fiatal
Már több rendkívüli esemény is történt a választáson
Videón a két életet követelő Árpád hídi baleset