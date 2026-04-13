Meztelenül találtak rá a magyar lányra, apja ölte meg



A holttesteket még januárban találták meg, a tragédia körülményei azonban rejtélyesek. Az édesanya és ügyvédje már tavaly feljelentést tett bántalmazás miatt, amikor a lány még élt, de állításuk szerint semmi nem történt. A hatóságok korábban bizonyíték hiányában két eljárást is megszüntettek.



Az édesanya a Blikknek elmondta, hogy a lány eredetileg nála élt, de az ausztriai költözés után az apa megszerezte a felügyeleti jogot. Állítása szerint a hatóságok nem vizsgálták a korábbi konfliktusokat, ráadásul a férfi egy idő után teljesen eltiltotta tőle a gyereket. A lány ugyanakkor többször is szólt, hogy fél az apjától, és haza szeretne menni. Az anya magyar ügyvédje is üzent az apának, de a férfi rácsapta a telefont.



Legfrissebb információk szerint az asszony hazahozhatta Magyarországra lánya hamvait, így itthon vehetett tőle végső búcsút.