Meztelenül találtak rá a magyar lányra, apja ölte meg

Az édesanya végül most hazahozhatta Magyarországra a lány hamvait, és végső búcsút vehetett tőle.
2026. április 13., hétfő 09:53
„Nagyon bánt, szeretnék ma eljönni” – ilyen és ehhez hasonló segélykérő üzeneteket írt édesanyjának a halála előtt az a 19 éves magyar lány, akit a gyanú szerint az apja fojtott meg a felső-ausztriai Welsben. Az áldozat holtteste meztelenül feküdt a lakásban, és már nagyon rossz állapotban volt, amikor rátaláltak. Az apa néhány utcával arrébb, saját otthonában akasztotta fel magát. A szörnyű eset még januárban történt.

A környékbelieket rendkívül sokkolta az eset, többen arról beszéltek, hogy az apa és lánya között rendszeresek voltak a hangos veszekedések, és a rendőrök is többször jártak a háznál.

Ordítoztak. Gyakran volt ott a rendőrség emiatt, az apa nem volt egy nyugodt ember

 – mondta egy környéken élő.


A holttesteket még januárban találták meg, a tragédia körülményei azonban rejtélyesek. Az édesanya és ügyvédje már tavaly feljelentést tett bántalmazás miatt, amikor a lány még élt, de állításuk szerint semmi nem történt. A hatóságok korábban bizonyíték hiányában két eljárást is megszüntettek.

Az édesanya a Blikknek elmondta, hogy a lány eredetileg nála élt, de az ausztriai költözés után az apa megszerezte a felügyeleti jogot. Állítása szerint a hatóságok nem vizsgálták a korábbi konfliktusokat, ráadásul a férfi egy idő után teljesen eltiltotta tőle a gyereket. A lány ugyanakkor többször is szólt, hogy fél az apjától, és haza szeretne menni. Az anya magyar ügyvédje is üzent az apának, de a férfi rácsapta a telefont. 

Legfrissebb információk szerint az asszony hazahozhatta Magyarországra lánya hamvait, így itthon vehetett tőle végső búcsút.

