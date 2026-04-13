Záróvonalon előzött, meghalt egy utas Baranyában

Egy teherautó és kocsi egymásnak ütközött még vasárnap délután. Úgy tudjuk, hogy az autó sofőrje záróvonalon előzte a kocsisort. Ezután csapódott a szabályosan közlekedő furgonnak. Olyan súlyos volt a karambol, hogy mentőhelikoptert riasztottak a helyszínre.

A kocsi egyik utasa viszont meghalt, és többen is megsérültek.

A baleset körülményeit még vizsgálják.