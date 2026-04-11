Illegális verseny állhat a két ember életét követelő baleset mögött – őrizetben a sofőr

A férfival szemben halált okozó közúti veszélyeztetés gyanúja miatt indítottak eljárást, illetve azt is vizsgálják, hogy a nagy teljesítményű Audit vezető férfi a baleset idején versenyzett-e más autók vezetőivel - közölte Csécsi Soma.

A szóvivő felidézte, hogy a baleset pénteken este este fél 11 körül következett be a Göncz Árpád városközpont felüljáróján. Az Újpest irányából a belváros felé közlekedő Audi először két, vele egy irányba haladó autóval ütközött, majd áttért az ellentétes irányú sávba ahol újabb két, vele szemben haladó autónak ütközött.

Fotó: Mihádák Zoltán/ MTI

Az egyik járművet olyan erővel lökte meg, hogy az átrepült a felüljáró korlátja felett és a felüljáró alatti területre zuhant. A balesetben életét vesztette a lezuhanó jármű 66 éves vezetője, illetve az Audi egyik, szintén török állampolgárságú, ugyancsak 35 éves utasa. A balesetben további négy ember sérült meg. Az Audi vezetője és az Audi további három utasa - sorolta.