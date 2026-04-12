2026. április 12. vasárnap
Már több rendkívüli esemény is történt a választáson

Már több rendkívüli esemény is történt a választáson
Mutatjuk az érintett szavazókörzeteket!
2026. április 12., vasárnap 13:23
A vasárnap délelőtti órákig viszonylag rendben lezajlott a szavazás az idei országgyűlési választásokon. Csupán néhány kisebb incidens zavarta meg a választás nyugalmát, melyeket a Nemzeti Választási Iroda gyűjtött össze.
 

Gyöngyös, 028. számú szavazókör, Heves vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
Egy választópolgár szavazását követően rosszul lett. Az SZSZB egyik tagja nyugalmi állapotba helyezte és értesítette az Országos Mentőszolgálatot, akik a vizsgálatot követően otthonába szállították.

A megtett intézkedés:
A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársának telefonos megkeresését fogadtuk és tájékoztattuk a történtekről.


Nagybajom, Somogy vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A Nagybajom 002. számú szavazókörben 8 óra 55 perckor a tűzjelző megszólalt. Az intézmény karbantartója és a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság az épületet körbejárta, de tüzet, illetve arra utaló nyomot nem találtak, megállapításra került, hogy az érzékelő tévesen indította be a tűzjelzőt. Ezidő alatt az épületben választópolgár nem tartózkodott.

A megtett intézkedés:
Az esemény miatt a szavazást nem kellett felfüggeszteni.


Mosonszolnok, Győr-Moson-Sopron vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A választópolgár a névjegyzék aláírásnál, névegyezőség miatt az adatok ellenőrzése előtt a saját neve helyett az ugyanolyan névvel rendelkező fia nevénél írta alá a névjegyzéket.

A megtett intézkedés:
Az SZSZB elnöke és a jegyőkönyvvezető a téves alárást teljesen áthúzta úgy, hogy az érkező választópolgár a névjegyzéket zavartalanul alá tudja írni. Az esemény a szavazás menetét nem zavarta.


Nyúl, 002. számú szavazókör, Győr-Moson-Sopron vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A szavazókörben egy választópolgár rosszul lett.

A megtett intézkedés:
Az SZSZB elnöke mentőt hívott, a mentősök a választópolgárt a helyszínen ellátták, majd kórházba szállították. A rendkívüli esemény a szavazás menetét nem befolyásolta.


Budapest 19. kerület, 026. számú szavazókör, Budapest főváros

A rendkívüli esemény leírása:
8:15 körül a szavazófülkében egy választópolgár talált egy személyigazolványt.

A megtett intézkedés:
A személyigazolványt az SZSZB eltette, amennyiben a választás végéig nem érkezik vissza a választópolgár úgy beszállítják a HVI székhelyére.

Fotó: MTI/Balogh Zoltán


Himesháza, 001. számú szavazókör, Baranya vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A névjegyzéken két azonos nevű választópolgár szerepel. Az egyik, aki megjelent szavazni, véletlenül a másik nevénél írta alá a névjegyzéket.

A megtett intézkedés:
A névjegyzéken az SZSZB szabályosan javította a hibát, a választópolgár a megfelelő helyen is aláírta a névjegyzéket és leadta szavazatát.


Magyarsarlós, Baranya vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A Helyi Választási Bizottság egy tagja rosszul érezte magát, a mai választási munkálatokban a továbbiakban nem tud résztvenni, orvosi ellátást nem igényelt, a szavazóhelyiséget önállóan elhagyta.

A megtett intézkedés:
A Helyi Választási Bizottság 7 fővel határozatképes, ezért egyéb intézkedésre nincs szükség.


Borsosberény, Nógrád vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
Egy házaspár együtt érkezett szavazni, a férj a feleség nevénél írt alá, a feleség pedig a férj nevénél.

A megtett intézkedés:
Az aláírások felcserélődtek, a választópolgárok jogai nem sérültek. Külön intézkedésre nem volt szükség.


Izsák, Bács-Kiskun vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
A 002-es szavazókörben az egyik választópolgár a szavazófülkében felejtette a személyes okmányait és a pénztárcáját.

A megtett intézkedés:
Az SZSZB észlelte. Az észlelésig másik választópolgár nem használta a szavazófülkét. A szavazás menetét nem zavarta az esemény. A választópolgár visszatért az okmányokért.


Szigetszentmiklós, 019. számú szavazókör, Pest vármegye

A rendkívüli esemény leírása:
Választott SZSZB tag megbotlott pakolás közben és beverte a száját a szekrénybe. Az ínye kicsit vérzett. A bizottsági munkában elmondása szerint nem akadályozza.

A megtett intézkedés:
Az elnök és az SZSZB Tagok, és a jegyzőkönyvvezető leültette és jegelte a megsérült testrészt. A bizottsági munkában elvileg nem akadályozza. 

 

Nyitókép: MTI

 

