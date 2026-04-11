Megvan a titokzatos óriás: kamera rögzítette a ritka pillanatot
Hihetetlen méretű állatot sikerült kamerával rögzíteni a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tó mélyén – közölték a Szűcsi Völgy Tó Facebook-oldalán.
Mint kiderült, egy ideje kamerát telepítettek a hevesi tó mélyére, és hetek óta várták, hogy lencsevégre kapják az egyik elképesztő méretű halat, ami végül április 6-án sikerült.
A felvételen látható, hogy a hatalmas tükrös ponty felvette a csalit, majd azonnal megindult, amivel jól felkavarta az aljzatot.
Kamera előtt sikerült túljárni az eszén egy bomba tükrösnek. Hetek óta vadászom rá. Most én nyertem
– írta büszkén a bejegyzés feltöltője, aki egyelőre nem árulta el az állat súlyát, de a poszt alatti kommentek 28 és 40 kilogramm közé tippelik.
+Ez is érdekelheti
Tűzoltók és színészek fogtak össze – videó
Ketten meghaltak, tömegbaleset történt a Váci úton
Döbbenetes dolog zajlik le Magyarország fölött, érdemes lesz az eget figyelni
Brutális gyilkosság Császártöltésen, kiderült, ki az elkövető
„A f*sz kivan” – Vérlázító, ami egy nógrádi faluban történik, most már elszakadt a cérna
Sok múlhat az időjáráson vasárnap – mutatjuk, mi vár ránk a választás napján
Bizarr baleset, majd élet-halál harc Raposkán – drámai fotók készültek a helyszínen
A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap
Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra