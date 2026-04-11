Megvan a titokzatos óriás: kamera rögzítette a ritka pillanatot

Hetek óta vártak rá.
2026. április 11., szombat 11:29
Hihetetlen méretű állatot sikerült kamerával rögzíteni a Heves vármegyei Szűcsi Völgy Tó mélyén – közölték a Szűcsi Völgy Tó Facebook-oldalán.

Mint kiderült, egy ideje kamerát telepítettek a hevesi tó mélyére, és hetek óta várták, hogy lencsevégre kapják az egyik elképesztő méretű halat, ami végül április 6-án sikerült.


A felvételen látható, hogy a hatalmas tükrös ponty felvette a csalit, majd azonnal megindult, amivel jól felkavarta az aljzatot.

Kamera előtt sikerült túljárni az eszén egy bomba tükrösnek. Hetek óta vadászom rá. Most én nyertem

 – írta büszkén a bejegyzés feltöltője, aki egyelőre nem árulta el az állat súlyát, de a poszt alatti kommentek 28 és 40 kilogramm közé tippelik.

 

 

