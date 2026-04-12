Halálos tragédia Apátvarasdnál, meghalt egy fiatal
Személyautó és tehergépkocsi ütközött vasárnap délután a 6-os főút 173-as kilométerénél Apátvarasd közelében, a balesetben egy ember meghalt, többen megsérültek - közölte a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság ügyeletes szóvivője az MTI-vel.
Csetényi Éva tájékoztatása szerint a balesetben érintett személygépkocsiban egy fiatal férfi vesztette életét, ketten pedig súlyosan sérültek, míg a teherautóban egy ember könnyebben, egy másik súlyosan sérült. A helyszíni szemle és a műszaki mentés idejére a főutat teljes szélességében lezárták, az Útinform szerint kerülni a főúttal párhuzamos alsóbbrendű úton lehet.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
