Most már hivatalos: ekkor érkeznek az első választási eredmények

A szavazatok feldolgozásának függvényében vasárnap este 8 óra körül kezdheti meg az eredmények közzétételét a Nemzeti Választási Iroda (NVI).

Az előzetes adatokat a Valasztas.hu oldalon teszik közzé, amelyeket ezt követően 10 percenként frissítenek.

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni jelöltekre leadott szavazatokat összesítik, ezt követik a pártlistás, majd a nemzetiségi listás voksok.

A közzétett adatok előzetes eredményeknek számítanak, a hivatalos végeredmény megállapítása későbbi időpontban történik meg.

