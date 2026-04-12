Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
„A harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek vagy...” – alpári módon hergel a Népszava újságírója
Nem ritka a Népszavától és annak újságírójától, Batka Zoltántól, hogy minősíthetetlen hangnemben beszél a jobboldalról és annak szavazóiról. Most sem volt ez másképp a választás napján, Batka ugyanis több Facebook-posztban is sajátos nézetek alapján elemezte a részvételi adatokat és a különböző belpolitikai eseményeket - írta a Mandiner.
Mint vasárnap délután kiírta,
„másodjára hív fel Rákay Philip drámai hangon. Meg volt egy Szijjártó Peti is. Mivel ugye DPK is tag vagyok, a harmadik üzenetem érkezik Orbán Viktortól, hogy a tét óriási, szavazzak.
Felhánytorgatta, hogy a Harcosok Klubja is kereste, amelyben arra bíztatták, menjen el szavazni. Ezt Batka úgy értelmezte:
kissé fura, hogy ha az ún. »harcosoknak« így kell könyörögni. Az annyit jelent, hogy a harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek, vagy valami más a helyzet. Na mindegy. Pittyegjen a teló.
Nyitókép: Batka Zoltán Facebook-oldala
