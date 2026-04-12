A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval

A márciusi budapesti I. Patrióta Nagygyűlés nemzetközi erődemonstrációvá vált Orbán Viktor mellett. Marine Le Pen „úttörő és kivételes vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt, Matteo Salvini „igazi hősként” beszélt róla, Santiago Abascal pedig úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor Európa egyik legfontosabb védelmezője. Geert Wilders szerint Magyarország „Európa világítótornya”, Andrej Babis stabil vezetőként méltatta Orbánt, de Herbert Kickl, Krzysztof Bosak és más patrióta politikusok is egyértelműen a magyar kormányfő mellett álltak ki.
A támogatói kör nem állt meg Európánál: januárban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfinak nevezte Orbán Viktort, és azt hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnökben megvan a kitartás, a bátorság és a bölcsesség hazája megvédéséhez.
Az Egyesült Államokból is egymást követték az Orbán Viktort méltató megszólalások az elmúlt időszakban. Donald Trump már 2025 októberében egy nemzetközi fórumon úgy fogalmazott: „ő egy nagyszerű ember”, majd hozzátette:
fantasztikus vagy, Viktor, nagyszerű vezető vagy!
Az amerikai elnök a Fehér Házban tett novemberi látogatás alkalmával is elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről. Kijelentette: „ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik”, kiemelve, hogy Orbán Viktor nem követett el hibákat a migráció terén.
Magyarországot megfelelően vezeti
– húzta alá.
Orbán Viktort méltatta Donald Trump februárban a Béketanács csütörtöki washingtoni alakuló ülésén is. Ugyanebben a hónapban Marco Rubio amerikai külügyminiszter budapesti látogatása tovább erősítette ezt az irányt. A tárgyalásokat követően kijelentette:
Trump elnök elkötelezett az ön sikere iránt, hiszen az ön sikere a mi sikerünk is,
majd hangsúlyozta, hogy „az Egyesült Államok célja, hogy Magyarország prosperáljon”. Hozzátette: „nagyon jó személyes és munkakapcsolat áll fenn a két vezető között”, amely szerinte kézzelfogható eredményeket hoz a gazdaság és az energetika területén is.
Az amerikai elnök pedig 2026. április 10-én már konkrét gazdasági támogatásról is beszélt. Közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott:
kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében,
majd hozzátette:
izgatottan várjuk, hogy befektessünk abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folytatódó vezetése fog megteremteni.
Egy másik alkalommal pedig nyíltan kampánytámogatásra buzdított:
menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra”, hangsúlyozva, hogy „száz százalékban mögötte állunk.
Trump mellett J. D. Vance amerikai alelnök budapesti látogatása is egyértelmű politikai üzenetet hordozott.
A nagygyűlésen úgy fogalmazott, hogy „Magyarország a szuverenitás és a szabadság élharcosa”, Orbán Viktort pedig olyan vezetőnek nevezte, aki
képes megvédeni a nemzeti érdekeket és a nyugati civilizáció alapjait.
Hangsúlyozta: a magyar modell példát mutat Európa számára, különösen „az energiabiztonság, a családpolitika és a határvédelem terén”.
A budapesti eseményre Trump telefonon is bekapcsolódott:
Nagyon szeretem Magyarországot, és nagyra tartom Orbán Viktort
– mondta, hozzátéve, hogy a magyar kormányfő „megőrizte országa szuverenitását, és egyszerre rendelkezik diplomáciai érzékkel és bölcsességgel”.
Magyar Péter mellett még sajátjai, a brüsszeli háborúpártiak sem álltak ki
A Tisza Párt elnökének oldalán nem látszik hasonló súlyú nemzetközi felsorakozás.
A róla szóló nyilvános külföldi politikai megszólalások inkább Donald Tusk és a brüsszeli néppárti körök felől érkeztek: a Tisza saját közlése szerint Magyar Péter februárban baráti hangulatú megbeszélést folytatott Donald Tuskkal, Manfred Weber pedig korábban nyíltan kijelentette, hogy „Magyar Péter a jövő”.
Ugyan a Tisza Párt elnöke részt vett a müncheni biztonsági konferencián, de ott is csak ő posztolt találkozóiról, az érintetettek említést sem tettek Magyar Péterről.
Forrás: Magyar Nenmzet / Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos
+Ez is érdekelheti
Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
Választás 2026: Befejeződött a szavazás
Döbbenetes adatok: Már 17 órakor megszületett a történelmi rekord a választáson
„A harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek vagy...” – alpári módon hergel a Népszava újságírója
Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban
Orbán Viktor: Győzzünk újra! - videóval
Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz
Most már hivatalos: ekkor érkeznek az első választási eredmények