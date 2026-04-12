A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval

A márciusi budapesti I. Patrióta Nagygyűlés nemzetközi erődemonstrációvá vált Orbán Viktor mellett. Marine Le Pen „úttörő és kivételes vezetőnek” nevezte a magyar miniszterelnököt, Matteo Salvini „igazi hősként” beszélt róla, Santiago Abascal pedig úgy fogalmazott, hogy Orbán Viktor Európa egyik legfontosabb védelmezője. Geert Wilders szerint Magyarország „Európa világítótornya”, Andrej Babis stabil vezetőként méltatta Orbánt, de Herbert Kickl, Krzysztof Bosak és más patrióta politikusok is egyértelműen a magyar kormányfő mellett álltak ki.

A támogatói kör nem állt meg Európánál: januárban Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kiemelkedő államférfinak nevezte Orbán Viktort, és azt hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnökben megvan a kitartás, a bátorság és a bölcsesség hazája megvédéséhez.

Az Egyesült Államokból is egymást követték az Orbán Viktort méltató megszólalások az elmúlt időszakban. Donald Trump már 2025 októberében egy nemzetközi fórumon úgy fogalmazott: „ő egy nagyszerű ember”, majd hozzátette:

fantasztikus vagy, Viktor, nagyszerű vezető vagy!

Az amerikai elnök a Fehér Házban tett novemberi látogatás alkalmával is elismerően beszélt a magyar miniszterelnökről. Kijelentette: „ő egy nagyszerű vezető, és mindenhol tisztelik”, kiemelve, hogy Orbán Viktor nem követett el hibákat a migráció terén.