Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Döbbenetes adatok: Már 17 órakor megszületett a történelmi rekord a választáson
A részvételi arány 17 órakor Győr-Moson-Sopron vármegyében volt a legmagasabb, 78,19 százalék, ami 281 671 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 68,13 százalék, ebben a vármegyében 326 763-an voksoltak. A fővárosban a szavazók 77,18 százaléka, 981 358 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.
A korábbi parlamenti választásokon 2018-ig az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17.30 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, a 2010-es választáson 59,28 százalék, nyolc évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30 óráig. Nyolc évvel ezelőtt 63,21, négy évvel ezelőtt pedig 62,92 százalék járult az urnákhoz 17 óráig.
A részvételi arányokról az utolsó napközbeni összesítés adatai 18.30 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.
Forrás: MTI / Nyitókép: MTI/Vajda János
Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
Választás 2026: Befejeződött a szavazás
A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval
„A harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek vagy...” – alpári módon hergel a Népszava újságírója
Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban
Orbán Viktor: Győzzünk újra! - videóval
Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz
Most már hivatalos: ekkor érkeznek az első választási eredmények