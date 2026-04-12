Újabb gyanú a tiszás csalásra: azonnal leállították a szavazást Nyírbogáton
Nyoma maradt az incidensnek, jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során.
2026. április 12., vasárnap 14:35
Az idősotthon lakóját faggatta egy tiszás delegált olyasmiről, amiről a törvény szerint senkinek sem kellene beszélnie. Kínos incidens zavarta meg a választás nyugalmát Nyírbogáton – azonnal leállították a szavazást, számol be róla a Szon.hu vármegyei lap alapján a Magyar Nemzet. 

Ami egy rutinszerű, békés vasárnapi szavazásnak indult, az pillanatok alatt feszült vitává és jegyzőkönyvezett incidenssé fajult a nyírbogáti kettes számú szavazókörben. A drámai események akkor kezdődtek, amikor

 a szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük a Tisza Párt delegáltja – elindult a helyi idősek otthonába, hogy a mozgóurnával lehetővé tegyék az ott lakók számára a voksolást.

Azonban ahelyett, hogy minden a megszokott rendben zajlott volna, olyan dolog történt, ami kiverte a biztosítékot a helyszínen. Olyan kérdéseket tettek fel a szépkorúaknak, amikkel nemcsak a választási etikettet, de magát a törvényt is súlyosan megsértették.

A lapnak sikerült elérnie a 2. számú szavazókör elnökét, Fülöp Hajnalka Tündét, aki elmondta: az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem 

rákérdezett a választópolgárnál, hogy kire akarja behúzni az ikszet.

Amikor az idős lakó – teljesen jogosan – közölte, hogy ezt nem kívánja elárulni, a delegált nem hagyta annyiban. Ahelyett, hogy tiszteletben tartotta volna a szavazás titkosságát, értetlenkedni kezdett, és tovább feszegette a kérdést. Nehezen akarta elfogadni, hogy a választópolgárnak joga van a hallgatáshoz!

Felvilágosítottam őket, megbeszéltük. Igaz, hogy nehezen akartak kompromisszumra jutni, vagyis hát az az egy személy nehezen akart kompromisszumra jutni. Viszont sikerült megoldanunk a problémát

– nyilatkozta az elnök a Szon.hu-nak.

A mozgóurnás szavazást azonnal félbeszakították, a két delegált tagot visszahívták a szavazókörbe, ahol az elnök egy gyorsított újraoktatásban részesítette őket. Körülbelül fél óráig állt a munka, amíg tisztázták a választási kézikönyv alapvető szabályait: mit szabad, és mi az, ami szigorúan tilos.

Bár az érintett delegált azzal védekezett, hogy „ez nem is így történt”, a jelzés egyértelmű volt, és az események súlya miatt nem lehetett szó nélkül hagyni a történteket. 

A nyírbogáti incidensnek hivatalos nyoma is marad: jegyzőkönyv készült az esetről, amely rögzíti, hogy a törvényes rendet megzavaró viselkedés történt a mozgóurnázás során.

A nyírbogáti eset után végül a kedélyek megnyugodtak, és a tagok folytathatták a munkát, zavartalanul folytatódott tovább a választás.

Nyitóképünk illusztráció: MTI/Balogh Zoltán

 

