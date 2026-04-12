Újabb gyanú a tiszás csalásra: azonnal leállították a szavazást Nyírbogáton

Az idősotthon lakóját faggatta egy tiszás delegált olyasmiről, amiről a törvény szerint senkinek sem kellene beszélnie. Kínos incidens zavarta meg a választás nyugalmát Nyírbogáton – azonnal leállították a szavazást, számol be róla a Szon.hu vármegyei lap alapján a Magyar Nemzet.

Ami egy rutinszerű, békés vasárnapi szavazásnak indult, az pillanatok alatt feszült vitává és jegyzőkönyvezett incidenssé fajult a nyírbogáti kettes számú szavazókörben. A drámai események akkor kezdődtek, amikor

a szavazatszámláló bizottság két tagja – köztük a Tisza Párt delegáltja – elindult a helyi idősek otthonába, hogy a mozgóurnával lehetővé tegyék az ott lakók számára a voksolást.

Azonban ahelyett, hogy minden a megszokott rendben zajlott volna, olyan dolog történt, ami kiverte a biztosítékot a helyszínen. Olyan kérdéseket tettek fel a szépkorúaknak, amikkel nemcsak a választási etikettet, de magát a törvényt is súlyosan megsértették.

A lapnak sikerült elérnie a 2. számú szavazókör elnökét, Fülöp Hajnalka Tündét, aki elmondta: az incidens lényege az volt, hogy a delegáltak egyike nem érte be a technikai segítséggel, hanem