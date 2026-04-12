Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez

Deák Dániel legújabb Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében gyorselemzést végzett, és úgy gondolja, hogy az aktív részvétel a Fidesz előnyét jelezheti.

Elmondható, hogy az elmúlt 16 évben megdőlt az az állítás, miszerint a magas részvétel az ellenzéknek kedvezne. Sőt, azt láthattuk, hogy akkor volt a legrosszabb a Fidesz eredménye, amikor a legalacsonyabb volt a részvételi arány: 2014-ben 61,9 százalékos részvétel mellett csupán 44,9 százalékot ért el a Fidesz

– folytatta a XXI. Század Intézet vezető szakértője, és hangsúlyozta, hogy amikor nagyobb volt a részvételi arány, a számok is a Fidesznek kedveztek.