Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez

Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják, hiszen a fő politikai kérdésekben a kormányoldal álláspontját osztják - emelte ki Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán vasárnap.
2026. április 12., vasárnap 10:59
Deák Dániel legújabb Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében gyorselemzést végzett, és úgy gondolja, hogy az aktív részvétel a Fidesz előnyét jelezheti.

Az elmúlt 16 évben akkor érte el a Fidesz a legrosszabb választási eredményét, amikor a legalacsonyabb volt a részvétel 

– kezdte az elemző, majd hozzátette, hogy megdőlt az a tévhit, hogy a magas részvétel az ellenzék esélyeinek kedvezne. Erre jó példa a 2014-es szavazás is.

Elmondható, hogy az elmúlt 16 évben megdőlt az az állítás, miszerint a magas részvétel az ellenzéknek kedvezne. Sőt, azt láthattuk, hogy akkor volt a legrosszabb a Fidesz eredménye, amikor a legalacsonyabb volt a részvételi arány: 2014-ben 61,9 százalékos részvétel mellett csupán 44,9 százalékot ért el a Fidesz 

– folytatta a XXI. Század Intézet vezető szakértője, és hangsúlyozta, hogy amikor nagyobb volt a részvételi arány, a számok is a Fidesznek kedveztek.

Ezzel szemben a közel 70 százalékos részvételt hozó 2018-as és 2022-es választásnál 49,3 és 54,1 százalék volt a Fidesz listás eredménye 

– emelte ki a szakértő, és közölte, hogy a magas részvétel azt jelezheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmentek szavazni.

A magas részvételi adat azt jelentheti, hogy a politikailag kevésbé aktív emberek is elmennek szavazni, akik a kutatások alapján nagyobb arányban a Fideszt támogatják, hiszen a fő politikai kérdésekben a kormányoldal álláspontját osztják

– emelte ki Deák Dániel, majd arra buzdította az embereket, hogy mindenképp voksoljanak, mert minden szavazatra szükség van.

Azt tehát eddig is tudtuk, hogy a tiszások nagyon aktívak, a kormánypártiak aktivitása volt kérdéses a mostani választáson. Most úgy néz ki, hogy megmozdultak a jobboldaliak is. Mindenki menjen el szavazni, a tiszások biztosan ott lesznek!

– zárta a bejegyzését az elemző.

Megindult a jobboldal! Irány szavazni! - hangsúlyozta.

