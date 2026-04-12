Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Rekord jöhet a határon túli szavazatoknál - már közel 300 ezer levélszavazat érkezett
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazásra regisztrált mintegy 497 ezer választópolgár közül már több mint 293 ezer leadta voksát. Ez rendkívül magas arány, és már önmagában is arra utal, hogy a végső szám rekordot dönthet.
A számok egyértelmű tendenciát mutatnak
A beérkezett levélszavazatok közül 50 719-et közvetlenül postai úton juttattak el, 242 856-ot külképviseleteken adtak le.
Az NVI eddig több mint 232 ezer esetben talált érvényes azonosító nyilatkozatot, ami azt jelzi, hogy a szavazatok jelentős része feldolgozható és beleszámít majd a végeredménybe.
Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a szavazás napján még további voksok érkezhetnek: a választók a külképviseleteken és Magyarországon kijelölt pontokon is leadhatják levélszavazataikat.
Erdélyből érkezik a legtöbb szavazat
A részletes adatok alapján a legtöbb levélszavazat továbbra is Erdélyből érkezik. A romániai értesítési címmel rendelkező választók több mint 100 ezer érvényes szavazási iratot küldtek vissza eddig.
Jelentős számú voks érkezett Szerbiából (több mint 40 ezer), valamint kisebb számban Nyugat-Európából, például Németországból is.
Emellett több tízezer olyan választó is van, aki elektronikus értesítést kért a regisztrációjáról, és már szintén leadta szavazatát.
Rekord részvétel jöhet
A mostani adatok alapján jól látszik, hogy a határon túli magyarok rendkívül aktívak. Mivel már a szavazás vége előtt ilyen magas számnál jár a leadott levélszavazatok mennyisége, szinte biztosra vehető, hogy rekord számú határon túli szavazat születik ezen a választáson.
Nyitókép illusztráció (MTI)
