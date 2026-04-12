2026. április 12. vasárnap, Gyula
17°C Budapest
levélszavazás
választás
határontúli

Rekord jöhet a határon túli szavazatoknál - már közel 300 ezer levélszavazat érkezett

Rekordközeli részvétel körvonalazódik a határon túli magyarok körében is. A külföldről érkező levélszavazatok számából egyértelműen arra lehet következtetni, hogy minden eddiginél többen élhetnek választójogukkal.
2026. április 12., vasárnap 12:11
Frissítve: 2026. április 12., vasárnap 12:41
Vágólapra másolva!

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazásra regisztrált mintegy 497 ezer választópolgár közül már több mint 293 ezer leadta voksát. Ez rendkívül magas arány, és már önmagában is arra utal, hogy a végső szám rekordot dönthet.

A számok egyértelmű tendenciát mutatnak

A beérkezett levélszavazatok közül 50 719-et közvetlenül postai úton juttattak el, 242 856-ot külképviseleteken adtak le.

Az NVI eddig több mint 232 ezer esetben talált érvényes azonosító nyilatkozatot, ami azt jelzi, hogy a szavazatok jelentős része feldolgozható és beleszámít majd a végeredménybe.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a szavazás napján még további voksok érkezhetnek: a választók a külképviseleteken és Magyarországon kijelölt pontokon is leadhatják levélszavazataikat.

Erdélyből érkezik a legtöbb szavazat

A részletes adatok alapján a legtöbb levélszavazat továbbra is Erdélyből érkezik. A romániai értesítési címmel rendelkező választók több mint 100 ezer érvényes szavazási iratot küldtek vissza eddig.

Jelentős számú voks érkezett Szerbiából (több mint 40 ezer), valamint kisebb számban Nyugat-Európából, például Németországból is. 

Emellett több tízezer olyan választó is van, aki elektronikus értesítést kért a regisztrációjáról, és már szintén leadta szavazatát.

Rekord részvétel jöhet

A mostani adatok alapján jól látszik, hogy a határon túli magyarok rendkívül aktívak. Mivel már a szavazás vége előtt ilyen magas számnál jár a leadott levélszavazatok mennyisége, szinte biztosra vehető, hogy rekord számú határon túli szavazat születik ezen a választáson.

Nyitókép illusztráció (MTI)

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra