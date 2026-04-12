Rekord jöhet a határon túli szavazatoknál - már közel 300 ezer levélszavazat érkezett

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap délelőtti adatai szerint a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazásra regisztrált mintegy 497 ezer választópolgár közül már több mint 293 ezer leadta voksát. Ez rendkívül magas arány, és már önmagában is arra utal, hogy a végső szám rekordot dönthet.

A számok egyértelmű tendenciát mutatnak

A beérkezett levélszavazatok közül 50 719-et közvetlenül postai úton juttattak el, 242 856-ot külképviseleteken adtak le.

Az NVI eddig több mint 232 ezer esetben talált érvényes azonosító nyilatkozatot, ami azt jelzi, hogy a szavazatok jelentős része feldolgozható és beleszámít majd a végeredménybe.

Mindez különösen annak fényében figyelemre méltó, hogy a szavazás napján még további voksok érkezhetnek: a választók a külképviseleteken és Magyarországon kijelölt pontokon is leadhatják levélszavazataikat.