Deák Dániel: Hann Endre megint kiakad: ismét itt vannak a Medián valódi számai

Deák Dániel: Hann Endre megint kiakad: ismét itt vannak a Medián valódi számai
Az elemző állítása felkavarta az állóvizet.
2026. április 12., vasárnap 14:28
Deák Dániel legújabb Facebook-oldalán megosztott videójában közölte, hogy eljutottak hozzá a Medián valós számai a szavazás részvételi arányaival kapcsolatban.

Hann Endre nagyon ki fog akadni, de megint eljutottak hozzám a mediánnak a valódi számai

– kezdte az elemző, aki emlékeztetett, hogy a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója adatok lopásával vádolta.

Deák Dániel nevű gazember a Mediántól valamilyen módon ellopott, legyünk ennél semlegesebben kiszivárgott adatokat 

– mondta Hann Endre, ám a XXI. Század Intézet vezető szakértője hangsúlyozta, hogy a nála lévő számok és nyilvánosságban publikált számok nem egyeznek.

A legfrissebb, áprilisi nyers számai vannak nálam, amelyek egyáltalán nem azok a számok, mint amelyeket a nyilvánosságban publikált és amelyre a baloldal felhúzta a megtévesztő mozgósító kampányát

– folytatta Deák Dániel, majd felhívta a figyelmet arra, hogy van egy igazán fontos kérdése a kutatásnak.

Valóban magas részvételi arányt mértek, de itt van a kérdés, ami igazán releváns, és ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna? Az 1047 válaszadóból 463, azaz 44,2% a Fidesz válaszolta, míg 438, azaz 41,8% a Tisza Pártot

– emelte ki a szakértő, majd megjegyezte, hogy nem egy kutatást kell nyerni, hanem a választást.

Deák Dániel már másodszor buktatja le a Mediánt

Fotó: Deák Dániel hivatalos Facebook-oldala

Tehát Hann Endre valódi számai még magas részvétel mellett is, fideszes többséget mutattak. Persze, ma van a választás napja, és nem közvélemény kutatást kell nyerni, hanem választást, ezért aki még nem tette, az menjen el szavazni

– zárta Deák Dániel.

Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala

 

