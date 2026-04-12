Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Deák Dániel: Hann Endre megint kiakad: ismét itt vannak a Medián valódi számai
Deák Dániel legújabb Facebook-oldalán megosztott videójában közölte, hogy eljutottak hozzá a Medián valós számai a szavazás részvételi arányaival kapcsolatban.
Hann Endre nagyon ki fog akadni, de megint eljutottak hozzám a mediánnak a valódi számai
– kezdte az elemző, aki emlékeztetett, hogy a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója adatok lopásával vádolta.
Deák Dániel nevű gazember a Mediántól valamilyen módon ellopott, legyünk ennél semlegesebben kiszivárgott adatokat
– mondta Hann Endre, ám a XXI. Század Intézet vezető szakértője hangsúlyozta, hogy a nála lévő számok és nyilvánosságban publikált számok nem egyeznek.
A legfrissebb, áprilisi nyers számai vannak nálam, amelyek egyáltalán nem azok a számok, mint amelyeket a nyilvánosságban publikált és amelyre a baloldal felhúzta a megtévesztő mozgósító kampányát
– folytatta Deák Dániel, majd felhívta a figyelmet arra, hogy van egy igazán fontos kérdése a kutatásnak.
Valóban magas részvételi arányt mértek, de itt van a kérdés, ami igazán releváns, és ha mégis elmenne, akkor melyik párt listájára szavazna? Az 1047 válaszadóból 463, azaz 44,2% a Fidesz válaszolta, míg 438, azaz 41,8% a Tisza Pártot
– emelte ki a szakértő, majd megjegyezte, hogy nem egy kutatást kell nyerni, hanem a választást.
Tehát Hann Endre valódi számai még magas részvétel mellett is, fideszes többséget mutattak. Persze, ma van a választás napja, és nem közvélemény kutatást kell nyerni, hanem választást, ezért aki még nem tette, az menjen el szavazni
– zárta Deák Dániel.
Nyitókép: Deák Dániel Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
