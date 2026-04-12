Számos, súlyos visszaélések gyanúját felvető bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia Központjához

Több eset is arra utalhat, hogy a Tisza Párt egyes szereplőihez köthetően történhettek visszaélések különböző településeken – számolt be a Fidesz a Facebook-oldalán.

A példák között szerepel egy hangfelvételre hivatkozó bejelentés is, amely szerint egy jelölt stábjához köthető személyek roma szavazatok szervezett megvásárlásáról beszélhettek. A bejegyzés konkrét kifejezéseket is idéz:

„A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás tervek.

Emellett több településről is érkeztek jelzések állítólagos szavazatvásárlásról. Nyírbogáton pénzzel próbálhatták befolyásolni a választókat, míg Szakcson krumpliosztással ösztönözhették a szavazást egyes bejelentések szerint. Jászárokszálláson pedig a közlés alapján pénzt adhattak a szavazatokért, sőt olyan állítás is felmerült, hogy a szavazóhelyiségbe belépőket lefotózhatták.

Egy másik, Bükkaranyosról érkezett információ szerint az átjelentkezéssel szavazók nem kapták meg az összes, törvény szerint járó szavazólapot, ami a választójog sérelmét vetheti fel.