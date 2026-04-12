Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Számos, súlyos visszaélések gyanúját felvető bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia Központjához
Több eset is arra utalhat, hogy a Tisza Párt egyes szereplőihez köthetően történhettek visszaélések különböző településeken – számolt be a Fidesz a Facebook-oldalán.
A példák között szerepel egy hangfelvételre hivatkozó bejelentés is, amely szerint egy jelölt stábjához köthető személyek roma szavazatok szervezett megvásárlásáról beszélhettek. A bejegyzés konkrét kifejezéseket is idéz:
„A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás tervek.
Emellett több településről is érkeztek jelzések állítólagos szavazatvásárlásról. Nyírbogáton pénzzel próbálhatták befolyásolni a választókat, míg Szakcson krumpliosztással ösztönözhették a szavazást egyes bejelentések szerint. Jászárokszálláson pedig a közlés alapján pénzt adhattak a szavazatokért, sőt olyan állítás is felmerült, hogy a szavazóhelyiségbe belépőket lefotózhatták.
Egy másik, Bükkaranyosról érkezett információ szerint az átjelentkezéssel szavazók nem kapták meg az összes, törvény szerint járó szavazólapot, ami a választójog sérelmét vetheti fel.
A Fidesz felhívta a figyelmet arra is, hogy minden hasonló esetet fontos jelezni:
Minden bejelentés számít. Együtt tehetsz azért, hogy a választások tiszták és átláthatóak maradjanak.
A párt arra kér mindenkit, hogy amennyiben szabálytalanságot tapasztal, azt jelezze a megadott elérhetőségeken.
FONTOS!
Ha bármilyen szabálytalanságot tapasztalsz – akár a választás napján, akár azt megelőzően –, kérjük, jelezd: a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 20 444 0445 telefonszámon, vagy Signal, WhatsApp, Viber üzenetben a +36 20 242 7806 számon. Minden bejelentés számít. Együtt tehetsz azért, hogy a választások tiszták és átláthatóak maradjanak. Védjük meg a választás tisztaságát!
- hangsúlyozták.
Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
Választás 2026: Befejeződött a szavazás
Döbbenetes adatok: Már 17 órakor megszületett a történelmi rekord a választáson
A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval
„A harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek vagy...” – alpári módon hergel a Népszava újságírója
Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban
Orbán Viktor: Győzzünk újra! - videóval
Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz