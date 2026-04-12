Számos, súlyos visszaélések gyanúját felvető bejelentés érkezett a Fidesz Demokrácia Központjához
Fokozódik a feszültség.
2026. április 12., vasárnap 16:20
Több eset is arra utalhat, hogy a Tisza Párt egyes szereplőihez köthetően történhettek visszaélések különböző településeken – számolt be a Fidesz a Facebook-oldalán.

A példák között szerepel egy hangfelvételre hivatkozó bejelentés is, amely szerint egy jelölt stábjához köthető személyek roma szavazatok szervezett megvásárlásáról beszélhettek. A bejegyzés konkrét kifejezéseket is idéz:

„A legjobb ár-érték arány”, „fű alatti” tiszás adományosztás, hárommilliós rendezvény, „plusz ötszáz csomag” – ezek a konkrét tiszás tervek.

Emellett több településről is érkeztek jelzések állítólagos szavazatvásárlásról. Nyírbogáton pénzzel próbálhatták befolyásolni a választókat, míg Szakcson krumpliosztással ösztönözhették a szavazást egyes bejelentések szerint. Jászárokszálláson pedig a közlés alapján pénzt adhattak a szavazatokért, sőt olyan állítás is felmerült, hogy a szavazóhelyiségbe belépőket lefotózhatták.

Egy másik, Bükkaranyosról érkezett információ szerint az átjelentkezéssel szavazók nem kapták meg az összes, törvény szerint járó szavazólapot, ami a választójog sérelmét vetheti fel.


A Fidesz felhívta a figyelmet arra is, hogy minden hasonló esetet fontos jelezni:

Minden bejelentés számít. Együtt tehetsz azért, hogy a választások tiszták és átláthatóak maradjanak.

A párt arra kér mindenkit, hogy amennyiben szabálytalanságot tapasztal, azt jelezze a megadott elérhetőségeken.

Ha bármilyen szabálytalanságot tapasztalsz – akár a választás napján, akár azt megelőzően –, kérjük, jelezd: a [email protected] e-mail címen, vagy a +36 20 444 0445 telefonszámon, vagy Signal, WhatsApp, Viber üzenetben a +36 20 242 7806 számon. Minden bejelentés számít. Együtt tehetsz azért, hogy a választások tiszták és átláthatóak maradjanak. Védjük meg a választás tisztaságát!

-    hangsúlyozták.

 

