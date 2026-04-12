Fontos üzenettel készültek a választás napjára a TV2 Hírigazgatóságának műsorvezetői

Zavaros Eszter úgy fogalmazott, hogy 2015-ben elindult egy olyan konzekvens és nagyon előrelátó migrációs politika, ami miatt a mai napig azt érezhetjük, hogy Budapest. Magyarország egy biztonságos hely, ő pedig ezt a biztonságos helyet támogatja. Így április 12-én Orbán Viktorra szavaz.



Gönczi Gábor: Egy olyan miniszterelnököt kell választani, aki megvédi Magyarországot

Gönczi Gábor leszögezte, hogy vasárnap Magyarország választ, de jelen esetben nem csak egy pártot, amely majd vezeti az országot a következő négy évben. Azt gondolja, sorsot is választ magának, hiszen egy globális méretű energiaválság, pénzügyi válság réme fenyeget bennünket, és négy éve háború dúl a szomszédunkban. Egyáltalán nem mindegy, hogy ebbe a háborúba belesodródunk-e, illetve az az Európai Unió, amelyik most még békében él, az egyszer egy háborús Európai Unió lesz-e, benne Magyarországgal. Éppen ezért úgy véli, hogy egy olyan miniszterelnököt kell választani, aki megvédi Magyarországot ettől, megvéd bennünket a rezsiárak emelkedésétől. Kiemelte, hogy ezt egyetlen egy ember, Orbán Viktor tudja biztosítani számunkra, így április 12-én a Fidesz a biztos választás.



Marsi Anikó: Egy olyan embert szeretnék Magyarország vezetőjének, aki érez, gondolkodik, és felelősségteljes nyugalmat tud biztosítani mindenkinek

Marsi Anikó elmondta, hogy van munkája és nagyon szereti azt, ugyanis többnyire kapcsolódik a tanult mesterségéhez. Nagyon hálás azért, hogy itt élhet biztonságban és nyugalomban Magyarországon, magyar az anyanyelve. Beszél három másik idegen nyelven is, de ez a hazája. Itt szeretne biztonságban lenni, és ma itt van biztonságban. Itt szeretheti a fiait, az édesanyját, a barátait, a rokonait.