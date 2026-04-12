Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb

Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője úgy látja, a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.
2026. április 12., vasárnap 11:34
A magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb – mondta Mráz Ágoston Sámuel. A Nézőpont Intézet vezetője a Mandinernek úgy fogalmazott, ennek két oka is van. 

Az egyik, hogy hagyományosan, a korábbi választásokon is a kormánypártoknak kedvezett a magas részvétel, másrészt, a választások előtti közvéleménykutatások szerint a Fidesznek több inaktív támogatója volt, a magas részvétel az ő mozgósításukat jelentheti.

Hozzátette, fontos a résztvevők megoszlása is, amit természetesen még korai lenne megítélni, Mráz Ágoston Sámuel mindenesetre szoros eredményre számít. Mind a két oldal belead apait–anyait, de tény, hogy a Fidesz egy szervezettebb párt, a technikai mozgósításban előnye van, míg a Tisza az online térben erősebb.

MRÁZ Ágoston Sámuel
Fotó: Bruzák Noémi/ MTI

Az eddig jelzett választási csalások kapcsán azt mondta, hogy felajzott állapotban van a magyar társadalom, és akik azt szeretnék, hogy a számukra kedves párt nyerjen, nem biztos, hogy mindent a törvény szelleme és betűje szerint tesznek. 

Láttuk, hogy a Tisza Pártnak drukkoló különböző rendű és rangú századosok is szolgálati előírásokat, szabályokat, törvényeket sértenek, ez pedig példát adhat a Tisza Párt híveinek is.

 De – tette hozzá – amíg ezeket nem vizsgálják ki, végérvényes ítéletet nem mondhatunk.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

 

