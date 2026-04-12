Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások
Az angol nyelvű dokumentum, azt javasolja, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, korán hirdesse ki magát győztesnek - fejtette ki a Magyar Nemzet. Az Európai Bizottság és a német kormány elismerését kell megszerezni. Jelentse ki, hogy minden szavazat, amit később számolnak össze, az csalással keletkezett – olvasható. Támogatóit szólítsa fel utcai akciókra, foglaljanak el középületeket, csináljanak a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten – áll a Csercsa Balázs által közzétett bejegyzésben.
Vereség esetén a Tisza Majdanra készül, állítja Csercsa Balázs, aki januárban hagyta ott a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportját, amit ő vezetett korábban. Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.
Ez most érkezett a belső forrásomtól. Durva. Tudjatok róla...
– írta közösségi oldalán a volt tiszás. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Csercsa Balázs március végén is szivárogtatott, akkor a Tisza Párt energiapolitikai tervezetéről osztott meg információt.
Majdanra készülhet a Tisza Párt
A közösségi oldalán megosztott dokumentum magyar fordításban így hangzik:
Választási napi akcióterv: A közelmúlt közvélemény-kutatási adatai alapján szoros választási eredmény várható Magyarországon. A Tisza Pártnak minden eshetőségre fel kell készülnie. Szükséges előkészíteni (1) a párt erős társadalmi támogatottságának mítoszát és (2) az ellenfél elszántságát arra, hogy bármit megtegyen, azaz a csalás szándékát.
A Fidesz-kormány csalására vonatkozó bizonyítékokat a választás napján kell bemutatni. A legjobb tanúk azok, akik nem állnak közvetlen kapcsolatban a párttal. Érdemes lehet (akár pénzügyi ösztönzőt is kínálva) olyanokat keresni, akik hajlandók csalást jelenteni vagy „leleplezni”.
A szavazatszámlálóknak már a nap folyamán jelenteniük kell a csalás gyanúját. A párt vezetésének még a szavazás lezárása előtt fel kell szólítania a választási bizottságot a vizsgálatra, és szükség esetén a folyamat felfüggesztésére. A szavazóhelyiségek zárása után a csalást tömeggyűlésen kell bejelenteni – írja a dokumentum.
Az események irányítása kulcsfontosságú. Gyors és hatékony reagálás szükséges a választás napján. A legfontosabb cél a hatalmi központok, szimbolikus helyszínek és a közvélemény feletti kontroll megszerzése.
Erre példa Donald Trump 2020-as korai győzelmi bejelentése. Ezt annak tudatában tette, hogy veszíteni fog. Később azt állította, hogy a később megszámolt szavazatok csalás eredményei voltak.
Magyarországon ez lehet egy hasonló eseménysor kezdete, mint ami 2014-ben a Majdan téren történt Ukrajnában, ami végül sikeres rendszerváltáshoz vezetett.
Ezt a példát követve a győzelmet a lehető leghamarabb ki kell hirdetni a választás napján – akár idő előtt is, ha szükséges. Ha az eredmények kedvezőtlenül alakulnak, előre megszervezett csoportokat kell mozgósítani, hogy a nagyvárosi csomópontokban és a tömegközlekedési útvonalakon gyülekezzenek. Feladatuk, hogy mindent megtegyenek a választás éjszakáján az eredmény megváltoztatásáért. Vezetésük alatt a tömeget fel kell tüzelni és a kulcsfontosságú kormányzati épületek felé kell irányítani.
Amikor a tömeg szembekerül a rendfenntartó erőkkel, szándékosan provokálni kell őket. A tiltakozás során a választást felügyelő testületet ismételten fel kell szólítani az állítólagos csalás kivizsgálására – ha ezt elutasítják, a kormányzati épületeket a tömegnek körbe kell vennie.
A nemzetközi médiát és a nemzetközi támogatókat értesíteni kell.
Meg kell szerezni a nemzetközi közvélemény támogatását. Jelentős támogatás várható az Európai Bizottságtól és német vezetőktől.
Előkészületeket kell tenni annak biztosítására, hogy az infrastruktúra fennmaradjon egy többnapos demonstráció során a kormányzati épületeknél – olvasható a Csercsa Balázs által nyilvánosságra hozott dokumentumban.
+Ez is érdekelheti
Orbán Viktor: Magyarország békéje és biztonsága ma egy szavazaton is múlhat!
Fontos üzenettel készültek a választás napjára a TV2 Hírigazgatóságának műsorvezetői
Újabb gyanú a tiszás csalásra: azonnal leállították a szavazást Nyírbogáton
Deák Dániel: Hann Endre megint kiakad: ismét itt vannak a Medián valódi számai
Donald Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a rekordmagas részvétel
Rekord jöhet a határon túli szavazatoknál - már közel 300 ezer levélszavazat érkezett
Alekosz részegen, az utcán akar lövöldözni, ha a Tisza Párt nyeri a választást
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Elemző: a magas részvétel a Fidesznek kedvezőbb
Elemző: Megindult a jobboldal - A magas részvétel a Fidesznek kedvez
Dömötör: beadványaink alapján 639 esetben állapítottak meg választási jogsértést