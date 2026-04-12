Döbbenetes leleplező dokumentum: Brüsszel jóváhagyásával készítenek elő erőszakos támadássorozatot a tiszások

Az angol nyelvű dokumentum, azt javasolja, hogy Magyar Péter ne várja meg a végeredményt, korán hirdesse ki magát győztesnek - fejtette ki a Magyar Nemzet. Az Európai Bizottság és a német kormány elismerését kell megszerezni. Jelentse ki, hogy minden szavazat, amit később számolnak össze, az csalással keletkezett – olvasható. Támogatóit szólítsa fel utcai akciókra, foglaljanak el középületeket, csináljanak a kijevi Majdan mintájára erőszakos megmozdulásokat Budapesten – áll a Csercsa Balázs által közzétett bejegyzésben.

Vereség esetén a Tisza Majdanra készül, állítja Csercsa Balázs, aki januárban hagyta ott a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportját, amit ő vezetett korábban. Indoklása szerint nem értett egyet a Tisza Párt céljaival és módszereivel.

Ez most érkezett a belső forrásomtól. Durva. Tudjatok róla...

– írta közösségi oldalán a volt tiszás. Ahogy arról a Magyar Nemzet is beszámolt, Csercsa Balázs március végén is szivárogtatott, akkor a Tisza Párt energiapolitikai tervezetéről osztott meg információt.