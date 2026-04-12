Donald Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a rekordmagas részvétel

A magas részvételi adatok a Fidesznek kedveznek

A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.

John McLaughlin úgy látja, hogy összességében a magasabb részvétel a Fidesznek kedvez. Szerinte ez azt jelenti, hogy a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.

A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Legutóbb pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján.