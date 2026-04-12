Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Donald Trump kutatója szerint a Fidesznek kedvez a rekordmagas részvétel
Eljött a választás napja, és már sorra dőlnek a részvételi csúcsok, az előzetes várakozásoknak megfelelően nagy aktivitást mutatnak az adatok - fejtette ki az Index. John McLaughlin, – a több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég vezetője – az Indexnek arról beszélt, hogy „általánosságban elmondható, hogy szoros választási versenyeknél magasabb részvétel várható”
A magyar választások esetében azt látjuk, hogy a 9 órás részvételi adat 16,89 százalék, ami több mint 6 százalékponttal magasabb a 2022-es választásokhoz képest, és több mint 3 százalékponttal magasabb a 2018-as választásokhoz viszonyítva
– magyarázta a kutató.
Az utolsó, személyes megkérdezésen alapuló felmérésük szerint, amelyet 1000 magyarországi politikailag aktív választó körében végeztek, a biztos szavazók körében a Fidesz 44 százalékkal vezet a Tisza előtt, amely 40 százalékon áll.
A magas részvételi adatok a Fidesznek kedveznek
A kutatásuk szerint azok között, akik azt mondják, hogy szinte biztosan szavaznak, a Fidesz előnye 9 százalékpontra nő (40 százalék Fidesz, 31 százalék Tisza). Azok körében pedig, akik feltehetően nem fognak szavazni, a Fidesz 16 százalékkal vezet a Tisza 5 százalékával szemben.
John McLaughlin úgy látja, hogy összességében a magasabb részvétel a Fidesznek kedvez. Szerinte ez azt jelenti, hogy a ma látott magas részvételi adatok a Fidesz számára jelenthetnek előnyt.
A több évtizedes tapasztalattal rendelkező amerikai McLaughlin & Associates kutatócég a 2026-os országgyűlési választás kampányidőszakában végig nyomon követte a választói hangulat alakulását, rendszeresen jelentkezett az Indexen közvélemény-kutatásokkal, segítve a folyamatok megértését. Legutóbb pedig közzétették a sorozat záróelemzését, amely átfogó képet ad a kampány végére kialakult erőviszonyokról. Az országos, a választásra jogosultak körében végzett felmérés alapján.
John MacLaughlin 40 éves tapasztalattal a háta mögött elemez
John MacLaughlin több mint 40 éve dolgozik professzionális stratégiai tanácsadóként és közvélemény-kutatóként. Ez idő alatt azzal szerzett hírnevet, hogy többek között Amerika legsikeresebb vállalatainak is készített kutatásokat. 2011 óta tanácsadóként és közvélemény-kutatóként dolgozik Donald Trump elnök mellett, és részt vett mind a három elnökválasztási kampányában.
Politikai ügyfelei között szerepeltek Steve Forbes és Fred Thompson volt elnökjelöltek, Arnold Schwarzenegger egykori kaliforniai kormányzó, Jeb Bush volt floridai kormányzó, Nathan Deal volt georgiai kormányzó, valamint 22 jelenlegi és egykori amerikai szenátor és 16 jelenlegi republikánus kongresszusi képviselő. Korábban végzett kutatásokat a brit Konzervatív Párt, valamint Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök számára is.
Munkáját Telly és PR Week Kampány díjakkal ismerték el. John MacLaughlin a Fordham College-on végzett (BA), és MBA-fokozatot szerzett a Fordham Egyetemen pénzügyi és kvantitatív módszerek szakirányon. Emellett a Mensa tagja is. John McLaughlin a vezérigazgatója a McLaughlin & Associates cégnek.
Az Index és John McLaughlin között létrejött megállapodás értelmében a McLaughlin & Associates amerikai közvélemény-kutató cég a 2026-os tavaszi magyarországi választásokig rendszeresen publikált az Indexnél kutatásokat.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi
