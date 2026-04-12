Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Szentkirályi Alexandra: történelmi jelentőségű a mai nap
Kiemelte: ritkán jön el egy generáció életében az, amikor történelmet írhat.
Egy világ figyel arra, hogy mi történik a magyar választásokon, hogy sikerül-e a magyaroknak a saját kezükben tartani a sorsukat úgy, ahogy az több ország számára példaértékű, ahogy kiálltunk a migráció vagy a háború ellen, vagy Brüsszel és ukrán befolyás fog-e nyerni ezen a választáson
- mondta az MTI által szemlézett nyilatkozatában.
Véleménye szerint a magyarok az elmúlt napokban, hetekben, hónapokban világosan láthatták a két alternatívát: "arról döntünk, hogy a jövőnk a béke útja, és a gyarapodás útja lesz, vagy pedig egy háborús lázálom, egy európai háborús őrület, ami a magyarok életébe is beférkőzik".
Szentkirályi Alexandra arra kért minden választópolgárt, hogy menjen el szavazni.
"Védjük meg azt, amit az elmúlt 16 évben közösen elértünk, védjük meg a magyar érdeket, maradjunk továbbra is a magyar úton"
- mondta.
Hozzátette:
ne engedjük, hogy Brüsszelből, vagy éppen Kijevből döntsék el, hogy hogyan kell a magyaroknak élnie. "Erről döntünk ma, sorsot és jövőt választunk magunknak" - hangsúlyozta, és arra biztatta a választókat, hogy szavazzanak a Fideszre.
