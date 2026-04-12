Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez

Akár a 300 ezret is elérheti a Fideszt támogató külhoni szavazatok száma, ráadásul a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak voksukat − írja a Mandiner. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.

Az szinte biztosra vehető, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan most is a Fideszt erősítik majd a határon túlról szavazók.

Ezt támasztja alá a kolozsvári SoDiSo Research által készített, az erdélyi magyar felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív felmérés is, amely szerint az erdélyi magyar állampolgárok több mint kilencven százaléka a Fideszre szavazna.

Minderről az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt korábban. Antal Árpád akkor azt mondta, az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a magyarországi választásokon és mi következik utána. A kutatás eredményei kapcsán azt mondta,