Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Rengeteg a külhoni szavazat, és ez a Fidesznek kedvez
Akár a 300 ezret is elérheti a Fideszt támogató külhoni szavazatok száma, ráadásul a magyarországi lakcímmel nem rendelkező, levélben szavazók névjegyzékére felvett 497 ezer választópolgár közül 293 ezren már leadtak voksukat − írja a Mandiner. A Nemzeti Választási Bizottság adatai szerint az eddig ellenőrzöttek közül több mint 232 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat.
Az szinte biztosra vehető, hogy a korábbi választásokhoz hasonlóan most is a Fideszt erősítik majd a határon túlról szavazók.
Ezt támasztja alá a kolozsvári SoDiSo Research által készített, az erdélyi magyar felnőtt lakosságra vonatkozó reprezentatív felmérés is, amely szerint az erdélyi magyar állampolgárok több mint kilencven százaléka a Fideszre szavazna.
Minderről az RMDSZ stratégiai igazgatója beszélt korábban. Antal Árpád akkor azt mondta, az erdélyi magyarok fontosnak tartják, mi történik a magyarországi választásokon és mi következik utána. A kutatás eredményei kapcsán azt mondta,
Orbán Viktor a legnépszerűbb magyarországi politikus az erdélyi magyarok körében: 92 százalékuk kedvezően vélekedik róla.
– Ugyanakkor az ellenzéki politikusokkal szemben rendkívül magas arányú a bizalmatlanság. Érdekes adat, hogy a magyarországi ellenzéki pártok iránti bizalom nagyjából megegyezik a román pártok irántival, vagyis nagyon alacsony – tette hozzá.
A felmérés szerint a magyar állampolgársággal rendelkező erdélyiek 80 százaléka biztosan vagy valószínűleg részt venne a magyarországi választásokon, a regisztráltak körében ez az arány még magasabb.
Az erdélyi magyarok nem akarnak kormányváltást
– hangsúlyozta, hozzátéve: a pártopciójukat megnevező erdélyi magyar állampolgárok több mint 90 százaléka a Fideszre szavazna, ami összhangban van azzal, hogy megközelítőleg ugyanennyien azt szeretnék, hogy Orbán Viktor maradjon a miniszterelnök.
Antal Árpád szerint ez a támogatottság annak köszönhető, hogy az erdélyi magyarok értékelik az elmúlt másfél évtized nemzetpolitikáját, amely a szülőföldön való megmaradást és boldogulást szolgálta.
Nyitóképünk illusztráció: Magyar és székely zászlók a Székelyföld autonómiájának napján tartott őrtűzgyújtáson a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Orotványon (Pacé-dombon) 2025. október 26-án. A Székely Nemzeti Tanács 2016-ban nyilvánította a Székelyföld autonómiájának napjává október utolsó vasárnapját, ezen a napon Székelyföld-szerte őrtüzeket gyújtanak. MTI/Kátai Edit
