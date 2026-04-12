Felfüggesztették a szavazást Somogyban, rendkívüli esetről érkezett hír
Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban
,,A mostani helyzet a 2018-as választást idézi, amely szintén igen magas részvételt produkált, és a baloldal már előre úgy keretezett, hogy a magas részvétel az ő győzelmüket jelenti majd" – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a vasárnapi voksolás eddigi adatait értékelve.
Az elemző úgy látja, a mostani adatokból kirajzolódó egyik legfontosabb tendencia, hogy a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban.
Kinek kedvezhetnek a mostani adatok valójában?
A legnagyobb növekedés a falvakban látható, amelyeket szorosan követnek a kisvárosok, miközben a nagyvárosokban és a fővárosban mérsékeltebb a választói aktivitás növekedése. Értékelése szerint
ez a jobboldal számára kedvező erőviszonyokat vetíthet előre.
Hozzátette: Budapesten is többen vannak, mint eddig, de ezt sem írná egyértelműen a Tisza Párt oldalára. Az elemző kitért arra is, hogy a Tisza Párt támogatói köre szerinte már hosszabb ideje ismert, és az elmúlt időszakban nem tudtak érdemben új választókat megszólítani.
Ezzel szemben úgy véli, hogy a párthoz köthető, az utóbbi napokban megjelent agresszív megnyilvánulások, köztük a Hősök terén készült botrányos felvételek és dalszövegek sokakban erősíthették meg a részvételi hajlandóságot, és a Fidesz–KDNP támogatására ösztönözhették őket.
A részvételi adatok kapcsán Dornfeld László
történelmi léptékű mozgósításról beszélt.
Mint mondta, az eddigi számok alapján nem kizárt, hogy a részvétel akár a 75 százalékot is elérje, ami kiemelkedőnek számítana. Hozzátette: 2010 óta nem volt példa ilyen erős délelőtti adatokra.
Az elemző szerint a mostani magas aktivitás elsősorban azok körében erősödhetett, akik korábban kevésbé voltak politikailag aktívak, de támogatják azt a fajta biztonságos és kiszámítható életet, amit a nemzeti kormány az elmúlt tizenhat évben lehetővé tett számukra.
Nyitókép: Dornfeld László Facebook-oldala
Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás
Itt a legújabb felmérés: nyitott politikai versenyt és kormánypárti előnyt hozott a választás hete
Deák Dániel: a legtöbb új szavazó a falvakból, a kisvárosokból és a középvárosokból érkezett
Gulyás Gergely: A magyar demokrácia rendkívül erős
Választás 2026: Befejeződött a szavazás
Döbbenetes adatok: Már 17 órakor megszületett a történelmi rekord a választáson
A világ vezetői Orbán Viktor mögött sorakoztak fel, Magyar Péternek legfeljebb Tuskék tapsolnak - videóval
„A harcosok vagy demensek és aranyhal memóriával rendelkeznek vagy...” – alpári módon hergel a Népszava újságírója
Orbán Viktor: Győzzünk újra! - videóval
Ukrán katonák szerveznének puccsot a Kossuth térre, ha győz a Fidesz
Most már hivatalos: ekkor érkeznek az első választási eredmények