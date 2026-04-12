Történelmi választás: a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban

,,A mostani helyzet a 2018-as választást idézi, amely szintén igen magas részvételt produkált, és a baloldal már előre úgy keretezett, hogy a magas részvétel az ő győzelmüket jelenti majd" – fogalmazott a Magyar Nemzet megkeresésére Dornfeld László, az Alapjogokért Központ vezető elemzője a vasárnapi voksolás eddigi adatait értékelve.

Az elemző úgy látja, a mostani adatokból kirajzolódó egyik legfontosabb tendencia, hogy a kisebb településeken magasabb a részvétel, mint a nagyvárosokban.



Kinek kedvezhetnek a mostani adatok valójában?

A legnagyobb növekedés a falvakban látható, amelyeket szorosan követnek a kisvárosok, miközben a nagyvárosokban és a fővárosban mérsékeltebb a választói aktivitás növekedése. Értékelése szerint