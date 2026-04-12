Orbán Viktor: Győzzünk újra! - videóval

„Nem maradt más hátra: győzzünk újra! Hajrá, Fidesz!” – írta közösségi oldalán a miniszterelnök. Orbán Viktor megosztott egy videót a kampányzáró nagygyűléséről, és megköszönte az emberek támogatását.



A Fidesz–KDNP kampányzáró rendezvényét a budapesti Szentháromság téren tartotta, ahol óriási tömeg gyűlt össze. Orbán Viktor előtt beszédet mondott Szijjártó Péter külügyminiszter és Lázár János építési és közlekedési miniszter. A kormányfő azt mondta:

jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében.

Nyitókép: MTI/Kaiser Ákos