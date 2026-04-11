Lázár János: Vasárnap eldől, kimaradunk a háborúból vagy belépünk a háborúba
Orbán Viktor: Olyan győzelmet aratunk, amellyel talán saját magunkat is meglepjük
Kitért arra is: a Fidesz-KDNP tábora fél évvel ezelőtt is többségben, de csendben volt, mert valahogy megijesztették őket. Megijesztették azokat a béketűrő és békeszerető magyarokat, akik nem voltak hozzászokva, hogy fenyegessék, zsarolják őket, és rájuk uszítsák a verőlegényeket, igaz, csak a digitális térben.
Ennek a kampánynak az volt a dolga, hogy a csendes többségből hangos többség legyünk, és ma mi vagyunk a hangos többség"
- jelentette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor értékelése szerint a békemenetet követően elvégezték a kampány munkáját. A kampány feladata ugyanis segíteni az embereknek, elmondani nekik, hogy mi vár rájuk, milyen kihívások előtt áll a nemzet, a családjuk és ők maguk, és elmondani nekik, hogy miből lehet választani, illetve, hogy melyik döntésnek mi a következménye.
A Fidesz és a KDNP "egyenesen, világosan" elmondta a magyar embereknek, hogy ennek a választásnak a legfontosabb tétje a béke, és Magyarország polgárai ezt meg is értették - mondta.
„Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében”
Orbán Viktor emlékeztetett: Magyarország megmutatta, hogy nem csak a háború ösvényén lehet haladni, mi világossá tettük, hogy nekünk ehhez a háborúhoz nincs semmi közünk. Hozzátette, létezik és járható a béke útja, ezt bizonyítottuk be. Ezért van a rengeteg titkosszolgálati beavatkozás és külföldi érdeklődés, vasárnap is több mint ezer választási megfigyelő jön majd - jelezte.
Egy nemzet meg tudja védeni a szabadságát, a függetlenségét, a szuverenitását, és képes lehet arra, hogy a saját maga által szabott ösvényen haladjon a jövőben. Ezért lettünk fontosak, és erre legyünk büszkék! - hangsúlyozta.
Kiemelte: a kampányban az egymással versengő felek megmutathatták az igazi arcukat.
Indulatra, gyűlöletre és dühre nem lehet hazát, nem lehet közösséget és nem lehet jövőt építeni. Jövőt csak mi tudunk építeni, mert mi rendíthetetlenül hiszünk a szeretet és az összefogás erejében
- fogalmazott.
Kitért arra is, hogy az Egyesült Államok ma a világ legerősebb országa. "Ha ilyen barátod van, akkor a biztonságod garantált" - jegyezte meg, emlékeztetve: az amerikaiak világossá tették, hogy a Nyugat nem azonos Brüsszellel.
„Képesek vagyunk arra, hogy megvédjük Magyarország érdekeit, és kívül maradjunk a háborúkon”
Mi, polgári, nemzeti, keresztény közösség, képesek vagyunk arra, hogy megvédjük Magyarország érdekeit, és kívül maradjunk a háborúkon - jelentette ki Orbán Viktor.
A kormányfő azt mondta: ehhez kell hárommillió szavazat. Felidézte: voltak már Magyarországnak olyan kormányai és vezetői, akik ki akartak maradni a háborúból, de nem sikerült nekik, se az első világháborúban Tisza Istvánnak, se Horthy Miklósnak a második világháborúban. Azért nem sikerült, mert Magyarországon nem volt meg a szükséges nemzeti egység - mutatott rá.
Orbán Viktor kiemelte: nemzeti egységet demokráciában választási eredménnyel lehet teremteni, ezért ha meglesz a hárommillió szavazat, akkor "a poklok kapui se vehetnek erőt rajtunk a következő négy évben".
Forrás: MTI
