Ketten meghaltak, tömegbaleset történt a Váci úton

Az egyik kocsi lezuhant a felüljáróról, miután öt autó ütközött.
2026. április 11., szombat 08:12
Frissítve: 2026. április 11., szombat 08:21
Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este - közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során halt meg, négyen megsérültek - áll a közleményben.

Fotó: Mihádák Zoltán

Fotók: MTI

 

