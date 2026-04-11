Ketten meghaltak, tömegbaleset történt a Váci úton

Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este - közölte a rendőrség a police.hu oldalon.

A baleset a Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során halt meg, négyen megsérültek - áll a közleményben.

Fotó: Mihádák Zoltán

Fotók: MTI