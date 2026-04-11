Kedves akart lenni, baleset lett belőle Pomáznál – videó
Ketten meghaltak, tömegbaleset történt a Váci úton
Ketten meghaltak, miután öt autó ütközött Budapesten, a Váci út és a Róbert Károly körút kereszteződésében péntek este - közölte a rendőrség a police.hu oldalon.
A baleset a Göncz Árpád városközpontnál álló felüljáróján történt, amelyről az egyik jármű lezuhant. A helyszínen egy ember életét vesztette, egy másik a kórházba szállítása során halt meg, négyen megsérültek - áll a közleményben.
Fotók: MTI
Megvan a titokzatos óriás: kamera rögzítette a ritka pillanatot
Tűzoltók és színészek fogtak össze – videó
Döbbenetes dolog zajlik le Magyarország fölött, érdemes lesz az eget figyelni
Brutális gyilkosság Császártöltésen, kiderült, ki az elkövető
„A f*sz kivan” – Vérlázító, ami egy nógrádi faluban történik, most már elszakadt a cérna
Sok múlhat az időjáráson vasárnap – mutatjuk, mi vár ránk a választás napján
Bizarr baleset, majd élet-halál harc Raposkán – drámai fotók készültek a helyszínen
A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap
Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra