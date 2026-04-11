Illegális verseny állhat a két ember életét követelő baleset mögött – őrizetben a sofőr
Követték, földre lökték, majd kirabolták az idős asszonyt Kunmadarason
Most emeltek vádat két fiatal lány ellen, akik 2024. májusában követtek, majd kegyetlenül rátámadtak egy 75 éves idős asszonyra Kunmadarason – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.
Mint kiderült, 2024. május 14-én az áldozat éppen egy bevásárlásból tartott hazafelé, amikor egy fiatalkorú lány és gyermekkorú unokahúga követni kezdték.
Először felajánlották, hogy segítenek cipelni a sértett szatyrát, ám mikor nem kérte a segítséget kitépték a kezéből a zacskót, majd földre lökték a védtelen nőt.
Ezek után a boltban vásárolt élelmiszerekkel, valamint az áldozat pénztárcájában lévő 2200 forinttal elfutottak.
A támadás következtében a nyugdíjas combcsonttörést szenvedett és a szemüvege is összetört.
Az ügyészség rablás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a fiatalkorú lány ellen, aki már a bűncselekmény előtt is hatósági felügyelet alatt állt.
Az ügyészség azt javasolta, hogy a fiatalt helyezzék javítóintézetbe, és a bűncselekménnyel szerzett értéket vegyék el tőle.
Az ügyben a Karcagi Járásbíróság fog dönteni.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
