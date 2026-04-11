Követték, földre lökték, majd kirabolták az idős asszonyt Kunmadarason

Mindezt 2200 forintért és egy kis ételért.
2026. április 11., szombat 16:53
Most emeltek vádat két fiatal lány ellen, akik 2024. májusában követtek, majd kegyetlenül rátámadtak egy 75 éves idős asszonyra Kunmadarason – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Mint kiderült, 2024. május 14-én az áldozat éppen egy bevásárlásból tartott hazafelé, amikor egy fiatalkorú lány és gyermekkorú unokahúga követni kezdték. 

Először felajánlották, hogy segítenek cipelni a sértett szatyrát, ám mikor nem kérte a segítséget kitépték a kezéből a zacskót, majd földre lökték a védtelen nőt.

Ezek után a boltban vásárolt élelmiszerekkel, valamint az áldozat pénztárcájában lévő 2200 forinttal elfutottak.

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A támadás következtében a nyugdíjas combcsonttörést szenvedett és a szemüvege is összetört.

Az ügyészség rablás és súlyos testi sértés miatt emelt vádat a fiatalkorú lány ellen, aki már a bűncselekmény előtt is hatósági felügyelet alatt állt.

Az ügyészség azt javasolta, hogy a fiatalt helyezzék javítóintézetbe, és a bűncselekménnyel szerzett értéket vegyék el tőle.

Az ügyben a Karcagi Járásbíróság fog dönteni.

A nyitókép illusztráció: Shutterstock

 

