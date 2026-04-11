Követték, földre lökték, majd kirabolták az idős asszonyt Kunmadarason

Most emeltek vádat két fiatal lány ellen, akik 2024. májusában követtek, majd kegyetlenül rátámadtak egy 75 éves idős asszonyra Kunmadarason – közölte a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál.

Mint kiderült, 2024. május 14-én az áldozat éppen egy bevásárlásból tartott hazafelé, amikor egy fiatalkorú lány és gyermekkorú unokahúga követni kezdték.

Először felajánlották, hogy segítenek cipelni a sértett szatyrát, ám mikor nem kérte a segítséget kitépték a kezéből a zacskót, majd földre lökték a védtelen nőt.

Ezek után a boltban vásárolt élelmiszerekkel, valamint az áldozat pénztárcájában lévő 2200 forinttal elfutottak.