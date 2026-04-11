„Ági! Nem látom, hogy elhatárolódtál volna Eckütől!” – hiába törlik folyamatosan, a Tisza alelnökén is számonkérik a heremutogatást

Nem akar csitulni a pénteki „rendszerbontónak” titulált koncerten történt közszeméremsértés körüli botrány. A Hősök zenekar frontembere, Eckü heremutogatása nemcsak a fideszes, illetve a bizonytalan választóknál, de jó érzésű Tisza-szavazóknál is kiverte a biztosítékot, és sokan a közösségi médiában kérik számon az ellenzéki politikusokat a gyomorforgató eset miatt - részletezte a Mandiner.

Vagyis inkább csak kérnék, hiszen a Tisza Párt politikusai szorgosan törlik a felháborodott kommenteket. Nem lóg ki a sorból Forsthoffer Ágnes alelnök sem, akit a rapperrel készült közös fényképpel igyekeznek elhatárolódásra, vagy egyáltalán reakcióra bírni a hozzászólók, eddig hiába.

Ez? Mi? Gyönyörű volt. Ezt akarjuk a folytatásban? Kik ezek? Milyen emberek? Erről beszámoltatok a kedves támogatóknak, vagy már ott tartunk, hogy említésre sem méltó? Kinek kell ezért köszönetet mondani? Nagyon kellemetlen az egész”

– ezt a felháborodott kommentet egy Tisza-logós profilképpel szereplő hozzászóló hagyta Forsthoffer Ágnes egyik Facebook-bejegyzésénél, csatolva az elfogadhatatlan, obszcén gesztust produkáló zenésszel közösen kampányoló Tisza-alelnökről készült fényképet.