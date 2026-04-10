A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap

A TV2 hírigazgatósága hónapok óta dolgozik azon, hogy a 2026-os országgyűlési választás napján a nézők számára átfogó, látványos és folyamatosan frissülő műsorfolyamot biztosítson. A csatorna vasárnap déltől egészen az éjszakába nyúlóan követi az eseményeket, élő kapcsolásokkal, elemzésekkel és modern vizuális megoldásokkal.
2026. április 10., péntek 13:49
Frissítve: 2026. április 10., péntek 13:51
Délben indul a választási műsorfolyam

A választás napján 12:00-kor Tények különkiadás jelentkezik, amely összefoglalja a délelőtt legfontosabb történéseit. Ezt követően óránként rövid Tények különkiadások tájékoztatják a nézőket a részvételi adatokról, a nap eseményeiről és a választással kapcsolatos legfontosabb információkról.


A 18 órás Tények után 18:55-kor indul a Választás 2026 című élő műsor, amelyben a TV2 stábja az ország több pontjáról jelentkezik. A legnagyobb pártok eredményváróiból és vidéki nagyvárosokból is élő kapcsolások várhatók, így a nézők folyamatosan követhetik az események alakulását. 

A választási est központi eleme a TV2 stúdiója, ahol AR technológia segítségével modern, dinamikus látványvilág jelenik meg. A virtuális díszletben — amelyben az Országház is életre kel a képernyőn — Váczi Gergely mutatja be a folyamatosan frissülő eredményeket. A Tények stúdióban Gönczi Gábor műsorvezető Lomnici Zoltán és Talabér Krisztián szakértőkkel közösen értékeli az aktuális helyzetet, a beérkező adatokat és a választási eredmények alakulását.

 

A választási műsorunk előkészítése közel fél éve zajlik, és rendkívül összetett, nagy volumenű munkát igényel. A választások napján mintegy ötven kollégánk összehangolt munkája jelenik majd meg a képernyőn — szerkesztők, riporterek, operatőrök, technikusok és grafikusok dolgoznak azon, hogy a nézők folyamatosan, a lehető legátfogóbb módon követhessék az eseményeket. A célunk az, hogy a választási est minden fontos mozzanatát megmutassuk, és egy látványos, dinamikus műsorfolyammal kísérjük végig a napot

— mondta Szalai Vivien, a TV2 Csoport hírigazgatója.

 

