A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap

Délben indul a választási műsorfolyam

A választás napján 12:00-kor Tények különkiadás jelentkezik, amely összefoglalja a délelőtt legfontosabb történéseit. Ezt követően óránként rövid Tények különkiadások tájékoztatják a nézőket a részvételi adatokról, a nap eseményeiről és a választással kapcsolatos legfontosabb információkról.



A 18 órás Tények után 18:55-kor indul a Választás 2026 című élő műsor, amelyben a TV2 stábja az ország több pontjáról jelentkezik. A legnagyobb pártok eredményváróiból és vidéki nagyvárosokból is élő kapcsolások várhatók, így a nézők folyamatosan követhetik az események alakulását.

A választási est központi eleme a TV2 stúdiója, ahol AR technológia segítségével modern, dinamikus látványvilág jelenik meg. A virtuális díszletben — amelyben az Országház is életre kel a képernyőn — Váczi Gergely mutatja be a folyamatosan frissülő eredményeket. A Tények stúdióban Gönczi Gábor műsorvezető Lomnici Zoltán és Talabér Krisztián szakértőkkel közösen értékeli az aktuális helyzetet, a beérkező adatokat és a választási eredmények alakulását.