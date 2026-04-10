Összedőlt a Mecsek ikonikus kilátója, videón, ahogy a földdel válik egyenlővé
A TV2 nagyszabású választási műsorral jelentkezik vasárnap
Délben indul a választási műsorfolyam
A választás napján 12:00-kor Tények különkiadás jelentkezik, amely összefoglalja a délelőtt legfontosabb történéseit. Ezt követően óránként rövid Tények különkiadások tájékoztatják a nézőket a részvételi adatokról, a nap eseményeiről és a választással kapcsolatos legfontosabb információkról.
A 18 órás Tények után 18:55-kor indul a Választás 2026 című élő műsor, amelyben a TV2 stábja az ország több pontjáról jelentkezik. A legnagyobb pártok eredményváróiból és vidéki nagyvárosokból is élő kapcsolások várhatók, így a nézők folyamatosan követhetik az események alakulását.
A választási est központi eleme a TV2 stúdiója, ahol AR technológia segítségével modern, dinamikus látványvilág jelenik meg. A virtuális díszletben — amelyben az Országház is életre kel a képernyőn — Váczi Gergely mutatja be a folyamatosan frissülő eredményeket. A Tények stúdióban Gönczi Gábor műsorvezető Lomnici Zoltán és Talabér Krisztián szakértőkkel közösen értékeli az aktuális helyzetet, a beérkező adatokat és a választási eredmények alakulását.
A választási műsorunk előkészítése közel fél éve zajlik, és rendkívül összetett, nagy volumenű munkát igényel. A választások napján mintegy ötven kollégánk összehangolt munkája jelenik majd meg a képernyőn — szerkesztők, riporterek, operatőrök, technikusok és grafikusok dolgoznak azon, hogy a nézők folyamatosan, a lehető legátfogóbb módon követhessék az eseményeket. A célunk az, hogy a választási est minden fontos mozzanatát megmutassuk, és egy látványos, dinamikus műsorfolyammal kísérjük végig a napot
— mondta Szalai Vivien, a TV2 Csoport hírigazgatója.
+Ez is érdekelheti
Rendkívüli közleményt adott ki a ferihegyi repülőtér, ezt minden utazónak jó tudni
Halálos iramban: Dunaújvárosi hajsza – elképesztő autós üldözést vettek videóra
Holle anyó újra akcióban: Fotókon a Borsod vármegyei havazás
Meghalt Bugár Imre
Nyilvánosságra hozták a szorosadi tragédia felvételeit, fotókon a roncs
György István: szinte valamennyi kormányablak nyitva lesz szombaton és vasárnap
Téboly a 7-es főúton, szarvasok cikáztak az autók között – Videó
Hárman menekültek egy lángoló házból Békésen
Súlyos baleset Csonkamindszentnél, mentőhelikopter landolt
Nevelt kislányait, de még a barátnőjüket is erőszakolta a dunántúli pedofil
Megvadult egy Tesla az M3-ason - videóval